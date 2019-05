V pořadí 2. ročník akce pro veřejnost lákal na prohlídky autobusů, nákladních vozidel, ale i obřího lomového stroje. Enormní návštěvnost potěšila i hlavní organizátorku Janu Čapkovou z obchodního oddělení společnosti Comett Plus. „Velmi nás zájem veřejnosti těší, zřejmě jsme překonali i návštěvnost prvního ročníku,“ zhodnotila.

LŮŽKOVÝ PŘÍVĚS

Tomáše Edera s dětmi zaujal obytný lůžkový přívěs z roku 1963. „Ten by se nám líbil doma na různé oslavy,“ okomentoval luxusní interiér s kapacitou pro 30 osob.

Zážitkem pro všechny členy rodiny byly okružní jízdy historickými busy Škoda 706 RTO Mex a Karosa ŠD 11, které zapůjčil Dopravní podnik České Budějovice. Vše doplnila výstava veteránů z majetku Jihotransu.

NEJVĚTŠÍ LÁKADLA

Přes plot zaujal Michaelu a Ladislava Baštovi s dětmi lomový stroj a bagr. „Padly nám do oka velké stroje,“ vysvětlili. Do areálu dorazili podruhé. „Byli jsme tu i před třemi lety, je to moc pěkná akce hlavně pro kluky,“ vystihla Michaela.

Na novotou vonící bagr už se těší jeho obsluha dvaačtyřicetiletý Martin Šafránek, který pro podnik pracuje devátým rokem. „Poslouží k těžbě stavebního kamene ve Slapech, líbí se dětem i dospělým, především pánům,“ popsal. Stroj s lopatou o objemu čtyři kubíky váží 880 tun, má obsah 13 litrů a výkon 380 kilowatt.

V dílnách sloužících k diagnostice závad a opravám vozového parku mohli zvědavci vyslechnout výklad z úst specialistů, kteří dělají vše pro bezpečnost řidičů i cestujících. Od roku 1986 zde pracuje i Milan Somerauer. „Staráme se tu o chod a opravy všeho druhu především autobusů a nákladních vozů. Opravujeme běžné závady na motoru, elektroniku a podobně,“ rozebral každodenní chléb.

Nejzajímavější opravu si však nevybavil. „Mohu říci, že nejtěžší je asi složit kabinu nákladního automobilu po dopravní nehodě,“ dodal. Ve vozovém parku nenajdete stroj starší deseti let. „Legislativa je taková, že vozy musí splňovat nejnovější emisní normy. Stará auta jsou znevýhodněná a velmi brzy se vyřazují,“ vysvětlil.

ZÁŽITKOVÉ JÍZDY

Řidič dopravního podniku České Budějovice Miloslav Maderas s busem značky Škoda RTO 706 Mex z roku 1970 vybaven i historickými štípačkami a lístky pro cestující uštědřil každému nevšední chvíle. „Jsem vysílán na takové zážitkové akce pro děti. Ale baví to i dospělé. Především dědečkové a tatínkové vzpomínají na léta, kdy takové autobusy skutečně jezdily,“ osvětlil. Při jízdě centrem předvedl podtlakovou houkačku i pořádný klakson, že se davy otáčely.