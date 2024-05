Odbor dopravy se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje z toho důvodu domluvil místní úpravu. „Díky ní dojde k optickému zúžení komunikace směrem od centra. Donutí to řidiče se rozhlédnout i směrem do bočních ulic,“ míní místostarosta. Přibýt má pro přehlednost zejména dopravní značení, což má zvýšit bezpečnost.

V nejbližší době začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně komunikace v ulici Vodňanského. „To je za vlakovým nádražím za mostem doprava. Zahájení akce má být v květnu a hotovo konce roku,“ uvedl. Dopravní omezení se nedotkne městské hromadné dopravy. „MHD do ulice bude moci zajíždět. Pro auta povede objízdná trasa přes ulice Soví, Průběžná a Stránského,“ popsal Mareda.

Tábor rozšíří parkoviště v Náchodské ulici. Krádeže kol by mohla hlídat kamera

Vyhlášeno je také výběrko na výstavbu 39 parkovacích míst v Náchodské ulici. „Předpokládá se, že po předání staveniště bude hotovo do čtyř měsíců,“ podotkl místostarosta.

Na Táborsku budou města investovat do školství, dopravy, zdravotnictví i hasičů

Letos má začít růst parkovací dům na Sídlišti nad Lužnicí za 100 milionů a stavba má trvat 12 měsíců. Aktuálně se podle Martina Maredy koná výběrové řízení. „Do několika týdnů vybereme zhotovitele, předpoklad zahájení realizace je v červnu a hotovo má být do roka,“ upřesnil.

Mapují parkování a hledají rezervy

Za největší dopravní problém označil parkování. „Je to ale tak velký problém, jaký si ho děláme sami. v hlavě. Setkáváme se například i s lidmi, kteří se na auto chtějí dívat pětkrát denně z okna. Pro takové občany, nemůžeme nikdy zajistit dobré parkování,“ konstatoval.

Experti z Centra dopravního výzkumu (CDV) na popud radnice chystají analýzu obsazenosti dopravních míst v Táboře. „V současnosti regulujeme parkování jen na Novém a Starém městě. Díky analýze CDV získáme kompletní přehled kapacit a obsazenosti legálních i nelegálních parkovacích míst,“ upřesnil.

Tábor zahalí kašnu plentou, koupí inteligentní zastávky a opraví most Na Dílech

Od výsledku si slibují návrhy řešení uličních profilů a navýšení počtu parkovacích míst. Ty mohou vzniknout menšími stavebními úpravami např. zřízením jednosměrek. Pilotní projekt odstartovali loni. „Zkoušíme to v Jordánské ulici, která bývala obousměrná. Dříve šíře ulice zamezovala parkování a stejně se tam stálo, nyní je tam díky zjednosměrnění stání povoleno,“ uvedl Mareda. Tyto kroky jsou dle něj přípravou na vznik tzv. modrých zón (pozn. red. systému rezidentních stání) na celém území města.

S kontrolou parkování v létě strážníkům pomůže skenovací automobil. „Městská policie většinou reaguje na oznámení občanů, není v jejích sílách zmonitorovat všechny přestupky. Nyní proto dojednáváme zadávací podmínky na pořízení monitorovacího auta s kamerovým systémem. Není to jednoduché, protože k němu je třeba dobrý software na vyhodnocování dat,“ uvedl s tím, že odhaduje, že nejdříve v červnu by automobil mohl vyjet do ulic v nějakém testovacím režimu.