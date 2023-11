Přeložka Vožická - Chýnovská je ve zkušební době, čekají ji bezpečnostní úpravy

Za další problémovou křižovatku označil tu u Švehlova mostu. Město už má podle místostarosty zpracované návrhy na stavební úpravy. „V současné době řešíme levnější řešení, kdy se jedná o zúžení profilu této křižovatky pomocí balisetů a zvýraznění dopravních značek týkajících se přednosti v jízdě,“ dodal Martin Mareda s tím, že tato opatření mají přispět k bezpečnějšímu průjezdu místem.

Zmínil i chystanou krajskou stavbu jižního obchvatu Tábora v úseku Tesco-Slapy, od které si odbor dopravy slibuje odvedení nákladní dopravy z oblasti Čelkovic, Údolní ulice a Maredova vrchu. „Vykoupeny jsou všechny pozemky, kromě jednoho, kdy už je připraveno vyvlastnění, ale majitel pozemku se odvolal proti stavebnímu povolení. Takže to je ve fázi řešení odvolání,“ vysvětlil.

Otevření dvou mostů

Uvedl i dva zajímavé termíny. „Prvním je pondělí 27. listopadu, kdy se má otevřít nový most v Záluží, tedy hlavní trasa na Mladou Vožici. A další je úterý 19. prosince, kdy bude zprůjezdněna pro veškerou dopravu Jordánská hráz,“ připomněl Mareda.

Jordánská hráz se rýsuje. Zprovoznění je v plánu v polovině prosince

Investiční akce z dopravy v Táboře v roce 2024 1) Úprava veřejného prostranství náměstí Přátelství na sídlišti Nad Lužnicí – 16 nových parkovacích míst

2) Ulice Pod Nemocnicí a Třebízského

3) Chodníky na sídlišti Nad Lužnicí před domy číslo popisné 2718 a 2719

4) Rozšíření parkování II. etapa v ulici Náchodská na Pražském sídlišti – několik desítek nových parkovacích míst

5) Stezka pro pěší a cyklisty z industriální zóny do místní části Záluží

6) Oprava komunikace v ulici Vožická a v místní části Hlinice, kde se v koordinaci s Vodárenskou společností Tábor staví vodovod

Řešení problémového parkování

Na jaře se Tábor podle starosty Štěpána Pavlíka pustí také do stavby parkovacího domu. Objekt nabídne na sídlišti Nad Lužnicí 250 parkovacích stání. Bude to největší investiční položka plánovaného rozpočtu. „Počítáme zhruba se stomilionovou částkou pro příští rok,“ připomněl.

Problém s parkováním podle Martina Maredy vyřeší nejen výstavba nových parkovacích míst a parkovacího domu, ale také regulace nedisciplinovaných řidičů. „Dosud jsme zkapacitnili parkoviště před plaveckým stadionem, zimním stadionem či v Náchodské ulici,“ shrnul. Místostarosta také dodal, že v Táboře řidiči obecně příliš nerespektují dopravní předpisy a pravidla parkování. „S tím souvisí plánované regulace. I to se dá řešit represí, devadesát procent telefonátů na městskou policií se týká právě špatného parkování,“ podotkl Martin Mareda s tím, že proto samospráva hodlá pořídit skenovací auto a zefektivnit systém parkování v centru i mimo něj. „S tím bude spojená restrukturace pakovacího systému a parkovacích automatů. Jsme si vědomi toho, že máme rezervu oproti jiným městům například v online platbách za parkování,“ upřesnil.

Táborský rozpočet počítá se stavbou parkovacího domu i opravou knihovny

Také uvedl, že parkovací místa zajistí i vyřešení problému se zaparkovanými vraky a vozidly bez STK. „To je iniciativa místostarosty Radoslava Kacerovského, díky níž se přes odbor dopravy aktuálně řeší na devadesát vraků po městě, což uvolní stejný počet parkovacích míst,“ informoval.

Platební terminály i kamery v autobusech

Modernizace se dočká i vozový park MHD provozovaný firmou Comett. Díky novému dotačnímu titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na telematiku pro veřejnou dopravu získá další platební terminály. „V současnosti je v každém autobusu jeden, od minulého roku se až šestkrát zvýšil počet placených jízdenek přes tento prostředek. Comett proto chce, aby u každého nástupu byl dostupný terminál, a tím by se zjednodušilo odbavení cestujících, “ vysvětlil Martin Mareda.

Tábor chce inovovat parkovací systém. Dohlížet má speciální kamerové auto

Další dotovanou položkou mají být kamery v autobusech sloužící k monitorování bezpečnosti cestujících i řidičů. Mají snímat vnitřek autobusu i jeho nejbližší okolí. V plánu je i budování tzv. chytrých zastávek. „Vytipováno máme historicky šest zastávek, nyní jich má odbor dopravy natipovat až 11, kde by vznikly chytré označníky hlásící příjezd autobusů do zastávky,“ naznačil s tím, že v dotačním titulu je spoluúčast města 15 %.

Inovace se dočká i autobusový park. „Comett podal žádost na deset elektrobusů, žádost byla v pořádku a dotace je již přislíbená. Uskutečnit se však musí velké výběrové řízení asi za 120 milionů,“ popsal Martin Mareda s tím, že odhaduje, že by nová technika mohla vyjet nejdříve na přelomu roku 2024 a 2025. „Díky pořízení elektrobusů by měla klesnout i cena za ujetý kilometr,“ naznačil, že to má i pozitivních důsledek v levnějších lístcích na MHD. Jezdit by měly na nejvytíženějších linkách číslo 10, 11 a 17.

Je jízdné v MHD drahé?

Z pléna zněly dotazy, proč je táborská MHD dražší než veřejná doprava ve Strakonicích. Reagoval starosta Štěpán Pavlík. „Comett má mnohem více autobusů, linek i řidičů než strakonický provozovatel. Ceny vstupů a náklady se tak promítají i do cen jízdenek,“ vysvětloval.

Ceny jsou podle Maredy vysoutěženy už v roce 2019 a vázány smluvně mezi zastupitelstvem města a dopravní společností – konkrétně je to 54 korun na kilometr. „Ve smlouvě jsou jasně daná i tři kritéria indexace, podle kterých lze zdražovat každý rok. Jde o inflaci danou Českým statistickým úřadem (ČSÚ), druhým kritériem je průměrný plat řidičů také z ČSÚ, tedy koeficient jeho zvýšení, třetí, a to je ta nejhorší proměnná, která nás potkala minulý rok, je cena plynu (CNG) z vídeňské burzy,“ popsal místostarosta Martin Mareda.

Do debaty se vložil vedoucí oddělení státní správy komunikací a veřejné dopravy Eduard Chalupa a řekl, že Strakonice nenabízí v MHD takový komfort občanům jako Tábor. „U nás se pravidelně obměňuje vozový park, jezdí tu autobusy, které nám neznečišťují tolik životní prostředí, máme širší síť spojů, větší pokrytí až po místní části, ve Strakonicích nejezdí například žádný kloubák,“ řekl.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Lidé se ale dále ptali, proč stojí nájemní doprava 42 Kč na kilometr a MHD je dražší. „Nelze srovnávat nájem autobusu, který vás odveze z bodu A do bodu B, s pendlující městskou hromadnou dopravou, kde jsou automaty na placení, revizoři a další služby, které MHD přináší včetně pravidelných zastávek a vyšších nákladů na pohonné hmoty. Stejně tak nelze porovnávat ceny v MHD u nás a ve Strakonicích, jsou věci, které se nedají porovnávat," dodával Chalupa.

Starosta doplnil, že síť MHD neobsluhuje jen Tábor a jeho příměstské části, ale celou aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí, včetně obcí Radimovice u Želče, Radimovice u Tábora, Košín či Slapy u Tábora. „Jezdí se do Slap i na Strkov, i když se to úplně nevyplatí, tendr se vyhlašuje vždy na deset let a řeší se nejen schůdná cena, ale i počty linek. Sledujeme vytíženost a vždy se dává nějaké konkrétní zadání,“ uzavřel téma MHD Štěpán Pavlík.