Na mimoúrovňové křižovatce zvané Diamant, kde se v Českých Budějovicích setkávají silnice I/3 a I/20, chystá Ředitelství silnic a dálnic úpravy, které zahrnují mimo jiné lepší rozdělení vozidel při výjezdu na Český Krumlov a na Písek. Bude to ale spojeno s dopravními omezeními při stavebních pracích.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD projede tímto úsekem silnice I/3 téměř 37 tisíc vozidel denně. „Dopravní intenzity na silnici I/20 pak dosahují téměř 24 tisíc vozidel denně,“ říká Adam Koloušek a doplňuje, že křižovatka kapacitně nestačí provozu, a proto je připraveno zkapacitnění některých křižovatkových větví. To má zajistit plynulejší průjezd křížením zmíněných hlavních tahů.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Úpravy křižovatka zvané Diamant v Českých Budějovicích na Strakonické ulici, kudy prochází tranzitní I/3 a I/20.

Křižovatka totiž zároveň leží na Strakonické ulici, která je důležitou spojnicí velkých českobudějovických sídlišť s ostatními částmi města za řekou Vltavou. I to má vliv na intenzitu dopravy.

Dva pruhy na Český Krumlov

V rámci stavebních prací na křižovatce se rozšíří kapacitně nedostatečná větev v severovýchodní části křižovatky (sjezd z mostu přes Vltavu směrem na Český Krumlov a na Písek) na dva jízdní pruhy. To znamená, že na sjezdu na Český Krumlov bude stávající jednopruhové uspořádání rampy rozšířeno na dvoupruhové. Do křižovatky tak budou moci najíždět při odbočení na Český Krumlov dvě vozidla vedle sebe. Na Písek se budou vozidla oddělovat z pravého jízdního pruhu.

Dále bude součástí prací i rozšíření větve v jihovýchodní části křižovatky, tedy nájezdové větve ze silnice I/20 na silnici I/3 (směr na most přes řeku Vltavu). První větší omezení provozu ohlásilo ŘSD na pondělí 9. září 2024.

„Celá stavba je rozdělena do čtyř etap, během kterých dojde na křižovatkových větvích k omezením provozu,“ upozornil Adam Koloušek s tím, že provoz bude v místě stavby veden buďto provizorními odbočovacími pruhy a v případě úplných uzavírek po objízdných trasách přes nedaleké kruhové objezdy u Globusu (I/20) a u Kauflandu (I/3).

Realizace první etapy stavby potrvá zhruba do 9. října 2024. O termínech dalších etap a úpravách dopravně inženýrských opatření bude rozhodnuto na základě aktuálního postupu prací. Pro Ředitelství silnic a dálnic provede stavební úpravy na mimoúrovňové křižovatce společnost STRABAG Silnice a.s. za cenu 16 mil. Kč bez DPH. Od zahájení prací by k zprovoznění stavby mělo dojít během 58 kalendářních dní. Na místě se pracuje nejen na silnicích, ale také na systému světelné signalizace.