Když rodinu zasáhne vážné onemocnění – ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními příspěvky jim pomáhají překlenout těžké životní období. Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Táborsku desítky dětí. ¨

PLNÍ MALÁ PŘÁNÍ

Jedním příkladem za všechny je příběh nemocné Simonky. Aleš Balada, který pracuje jako řezník, žije společně se svými dcerami Míšou (14), Simonkou (13), Natálkou (10) a Esterkou (7) v Mladé Vožici na Táborsku. Simonku již od dětství trápily kloubní změny, zejména na prstech a problémy se sluchem.

Absolvovala množství nejrůznějších vyšetření. To poslední bohužel odhalilo příčinu jejích problémů – trpí mukopolysacharidózou prvního typu, naštěstí její mírnější formou Scheie. Toto závažné metabolické onemocnění se nejčastěji projevuje okolo pátého roku věku dítěte. Nejčastěji se diagnostikuje, stejně jako u Simonky, kvůli ztuhlosti kloubů. Často se objevují také srdeční vady, zákaly rohovky či komprese nervů.

Zmírnění obtíží spojených s tímto onemocněním pomáhá enzymatická terapie, kterou dívka podstupuje v pražské nemocnici. Kromě toho dochází na pravidelné rehabilitace. Dobří andělé začali pětičlenné rodině pomáhat před necelým rokem. „Příspěvky nám pomáhají hradit dopravu na terapii a rehabilitace. Ulehčují nám naši situaci a umožní splnění malých přání a snů Simonky. Všem Dobrým andělům velmi děkujeme. Svoje děti miluji nadevše a opravdu se moc snažím, aby nepociťovaly to, že jsem na ně sám. Jsou pro mě vším,“ říká s vděčností pan Aleš.

Ředitelka nadace Dobrý anděl Šárka Procházková vysvětluje, že kromě výdajů spojených s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění také na sourozence. „I když peníze nikdy nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.

PRAVIDELNOST POMOCI

Počet nových žádostí o pomoc stále roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými postiženími. Pomoc je v těchto případech dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje Šárka Procházková.

Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat první příspěvek. Ve svém Andělském účtu pak každý dárce vidí informace o rodině,“ vysvětluje ředitelka nadace a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se tak více věnovat tomu, co je důležité."

Markéta Křížová