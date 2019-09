Vážné onemocnění dítěte či nečekaná onkologická diagnóza změní život od základů. K velké psychické zátěži a strachu o zdraví svých blízkých se přidávají i problémy finanční. A v tu chvíli podávají pomocnou ruku desetitisíce dárců po celé České republice, kteří již osmým rokem rodinám pomáhají prostřednictvím nadace Dobrý anděl.

„Od vzniku nadace v roce 2011 Dobří andělé pomohli už 7000 rodinám, 70 z nich pochází z Táborska. Aktuálně příspěvky každý měsíc rozdělujeme mezi více než 3,5 tisíce rodin, které zasáhla vážná nemoc,“ vysvětlila ředitelka nadace Šárka Procházková.

„U většiny rodin nemůže jeden z rodičů docházet do zaměstnání – ať už kvůli tomu, že onemocněl on sám, nebo kvůli péči o nemocné dítě. Pravidelná finanční podpora rodinám částečně umožňuje pokrýt chybějící příjem i náklady spojené s léčbou – speciální stravu, zdravotní pomůcky, doplňky stravy, rehabilitace, ale také například dopravu do nemocnice,“ dodala. Veškeré příspěvky dárců nadace odevzdává do posledního haléře rodinám.

Se zdravotními komplikacemi se Jana ze Sezimova Ústí potýká již od jara 2017. Letos v březnu jí lékaři zjistili nádor tlustého střeva s metastázemi na játrech. V současné době je po náročné operaci a podstupuje chemoterapie, které doprovází biologická léčba. Aktuálně má za sebou již sedm cyklů chemoterapie a čeká ji dalších pět. Znamená to pro ni pravidelné hospitalizace, většinu doby však může být v klidu domova.

Jana společně s manželem vychovává patnáctiletou Šárku a devatenáctiletého Tondu. Hlavní příjem rodiny zajišťuje manžel Antonín, paní Jana, která pracovala jako učitelka v mateřské škole speciální, své zaměstnání přerušila v prosinci minulého roku. Od té doby rodině chybí jeden příjem.

O finanční pomoc Dobré anděly požádala čtyřčlenná rodina teprve před dvěma měsíci, do té doby se snažili vše zvládnout vlastními silami.

„Snažíme se brát vše pozitivně a nic nevzdávat. Z práce, kde jsem pomáhala, jsem se dostala na druhý břeh. Je to pro nás všechny nová životní zkušenost, která naši rodinu semkla. Všichni jsme si oporou. Tou jsou pro nás i Dobří andělé, kteří nám pomáhají částečně doplnit náš chybějící příjem a hradit nejen potřebné výdaje s léčbou pro mne, ale také náklady spojené s nástupem dětí na střední a vysokou školu. Velmi děkujeme za podporu, která nám v nejisté době přináší jistotu,“ říká s vděčností paní Jana.

KAŽDÝ MĚSÍC DALŠÍCH 100 RODIN

Nadace Dobrý anděl přijme průměrně 107 nových rodin měsíčně. Rodinám pomoc Dobrých andělů doporučují lékaři, sociální pracovníci, ale i lidé z jejich okolí. Hlavní podmínkou pro přijetí je fakt, že se jedná o rodinu s nezaopatřenými dětmi, v níž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým onemocněním, nebo kde dítě trpí jinou vážnou nemocí. Žádost, kterou rodina vyplňuje, musí vždy potvrdit lékař. Přijetí do systému pomoci, a tedy i odeslání příspěvku, pak trvá pouhých pár dnů.

„Snažíme se vše co nejvíce urychlit tak, abychom mohli rodině hned první pracovní den měsíce následujícího po podání žádosti, poslat první příspěvek,“ vysvětluje Šárka Procházková a dodává: „Čím dříve začneme pomáhat, tím více rodině můžeme v těžké situaci ulehčit.“

Markéta Křížová