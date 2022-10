„Oslovila mne ta souhra parku, architektury a okolní krajiny. Ne nadarmo se mu říká Malá Hluboká. Zámek s parkem by měl dostat šanci na nový začátek,“ uvedl krátce po jeho koupi.

Nyní už se pustil do oprav, kromě nich se také snaží zapojit do společenského života Jistebnice a podpořit místní kulturní dění.

Zámek s parkem by měl dostat šanci na nový začátek, říká majitel Ivan Svítek

„Za poslední rok a půl jsme udělali spoustu práce především v parku. Na zámku děláme záchranářské práce, odvodňujeme sklep, opravili jsme také střechu,“ uvedl. S návštěvností akce byl spokojen. „Navzdory počasí, které nám příliš nepřálo, se festival vydařil,“ dodal.

Jeho slova potvrdil i spoluorganizátor Tomáš Jelínek. „Těší nás, že se daly dohromady místní spolky, kterých se přidalo zhruba patnáct. Snaží se něco udělat pro Jistebnici. Chtěli bychom založit dlouhodobější tradici,“ sdělil.

Podívejte se, jak vypadal zámek v Jistebnici před 100 lety

„Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit. Je to dobrá příležitost podpořit dění v obci,“ uvedl starosta Jiří Popelka. S organizací pomáhali také místní dobrovolní hasiči, kteří zajistili občerstvení a zázemí.

„Je skvělé, že se konečně se zámkem začíná něco dít, že se opraví a přestane chátrat. Jsme také moc rádi, že park zůstane přístupný veřejnosti,“ sdělil starosta dobrovolných hasičů Jaromír Netolický.

„Je skvělé, že se spolky domluvily a uspořádaly akci jak pro dospělé, tak děti. Také je vidět, že se zámek i park konečně začínají probouzet k životu,“ doplnil ho další z dobrovolných hasičů, Blahoslav Němeček.

Den otevřených dveří na zámek v Jistebnici přilákal davy lidí

„Jsem nadšený, nejvíc z lidí a atmosféry, kterou společně vytvářejí. Přestože chvíli lilo jako z konve, nálada je tady skvělá,“ uzavřel Milostav Vavřík, který prodával ve stánku upomínkové předměty na Vildův mlýn. Tuto historickou stavbu se v Jistebnici snaží už několik let zachránit parta nadšenců.

„Vydělané peníze rozdělíme jak na podporu našeho mlýna, tak na podporu vyhořelého dětského tábora,“ vysvětlil. Oboje totiž potřebuje záchranu.

Záchrana mlýna je na dosah. Střechu pokřtíme Vildovou konví, říká architektka

Peníze, které zhruba patnáctka spolků vydělala na dobročinném festivalu prodejem jídla, pití či upomínkových předmětů, se budou počítat v sobotu. Pomůžou především obnově tábora a také městských sadů.

Zdroj: Deník/Jiří DintarZámek v Jistebnici postavený koncem 19. století už od poloviny devadesátých let minulého století hledal své nové využití. Když jej rodině Scholleových zabavili komunisté, užívala zámek armáda. Syn majitelů však zámek získal v restituci zpět. Přestože od svých čtyř let vyrůstal v Brazílii, přesídlil zpátky do České republiky, nové využití pro zámek se mu však nalézt nepodařilo. Projekt na centrum pro seniory bohužel nevyšel.

Zámek však utrpěl během čtyřiceti let užívání armádou značnou újmu. Jeho majitel neměl na celkovou rekonstrukci dostatek peněz, a proto se jej nakonec rozhodl prodat. Zámek s anglickým parkem, hospodářskými budovami či rybníkem se tak v roce 2017 objevil v nabídce jedné z realitních kanceláří. Ta jej nabízela za 50 milionů.

Před zhruba dvěma lety se zámek podařilo prodat, koupil ho za blíže neurčenou částku podnikatel Ivan Svítek, který má za sebou pestrou manažerskou kariéru. Po absolvování ekonomiky a politologie v Kalifornii byl v letech 1991-92 poradcem tehdejšího československého ministra financí Václava Klause. Pak prošel manažerskými posty v Citibank, Pepsi-Cola International, řídil také GE Money Bank v Brazílii a Home Credit v Rusku.