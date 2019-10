Ač setkání starosty Romana Čížka, faráře Jana Hambergera a strakonických klempířů Ivana Hanuše a Jana Vlčka působilo skromně, důležitý byl jeho význam pro budoucí generace. „Není běžné ukládat a otevírat datovou kapsli, další opravy mohou nastat až za sto let,“ vyzdvihl farář Jan Hamberger z Římskokatolické farnosti Soběslav.

Rekonstrukce navázala na generální opravu z roku 1948 a vyšla na necelých 2,5 milionu. „Vloni se dělal presbytář a zákristie se střechou. Letos se opravy týkaly fasády a cibulové báně včetně nové hrotnice. Sundali jsme také umíráček, který opravuje zvonař Michal Votruba. Zrenovovány byly i cimbály a věžní hodiny,“ upřesnil.

Do nové báně schovali dva tubusy. „Vše se nám nevešlo do jednoho. Do starého jsme vrátili historické zprávy od farářů a artefakty. Do nového jsme vložili dnešní bankovky, mince, noviny a mé poselství,“ uvedl administrátor.

ZACHOVAL TRADICI

Starosta Roman Čížek se rozhodl držet tradice. „Nechtěl jsem zavádět novoty a přidávat vlastní vzkaz. Za obec jsem dovnitř kapsle umístil aktuální demografické údaje,“ prozradil.

Hlavní aktéry neodradila ani nepřízeň počasí a silný vítr, který dosahoval 24 kilometrů v hodině. Vylezli po venkovním lešení do výšky zhruba 25 metrů. Klempíř Ivan Hanuš obě pouzdra zaletoval cínem. Původní kapsle byla stejně jako věž z pozinku, nová větší se současným obsahem je z mědi. „Použili jsme podobně jako naši předchůdci materiál, z kterého je krytina báně,“ upřesnil Ivan Hanuš.

UKRADENÁ MĚĎ

Při práci mu asistoval jeho mladší kolega Jan Vlček. „Během rekonstrukce se nám ztrácely kousky mědi. Nakonec jsme našli poklad, s kterým si hrály místní děti. Myslely si, že je to zlato,“ uvedl veselou příhodu Jan Vlček.

Do vnitřní části věže zatékalo. „Byla z poloviny sežrána hnilobou,“ podotkl Jan Hamberger. Dřevo bylo vyměněno za nové. „Věnovala nám ho obec z vlastních lesů, za což jsem moc vděční,“ sdělil místní farář.

Časem by rád viděl opravenou i střechu lodě kostela. „Je opravdu v kritickém stavu, avšak bez dotací nejsme sami schopní rekonstrukci financovat,“ upřesnil.

Na budoucí opravy může přispět také veřejnost, každou neděli se při bohoslužbě k tomuto účelu totiž koná sbírka.