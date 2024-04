Letos posedmadvacáté vyrazí milovníci „tvrdé“ šumavské přírody na prohlídky míst Šumavy s průvodcem. Podle informací tiskového mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka jdou přípravy na letošní sezonu do finále.

Šumavská příroda je pro turisty velké lákadlo. Ilustrační foto. | Foto: NP Šumava

Program Správy Národního parku Šumava s názvem S průvodcem do divočiny je mezi turisty oblíbení, proto má také každoročně nabízí výlety stovkám zájemců do míst zajímavých, málo navštěvovaných, méně přístupných a také do lokalit klidového území Národního parku Šumava. Prostě tak, kam se turista při běžném toulání šumavským národním parkem dostat prostě nemůže.

Šlajsnu vodák na Teplé Vltavě nenajde. Škeble ale musí chránit a registrovat se

„V loňské, šestadvacáté sezoně, se šumavskými průvodci divočinou, využila možnost výletu více než tisícovka zájemců. K dispozici měli neuvěřitelných devadesát devět termínů na čtyřiatřiceti různých trasách,“ popsal loňskou sezonu v divočině koordinátor programu Josef Štemberk. Upřesnil, že pro rok letošní byly dvě trasy do Chráněné krajinné oblasti Šumava vyřazeny. „Nebyl o ně zájem,“ zdůvodnil s tím, že jako novinku a náhradu Správa NP Šumava letos nabízí nové trasy ze Strážného nebo z Modravy a také dvoudenní výpravu do oblasti Třístoličníku. „Doprovody na všech výpravách do divočiny zajišťují externí průvodci z řad místních obyvatel,“ doplnil k plánovaným novinkám Josef Štemberk.

Výšlap S průvodci do divočiny je ale nutné si zarezervovat. Rezervační systém bude spuštěn ve středu 15. května. Už začátkem května ale budou na stránkách Správy NP Šumava podrobné podmínky s termíny jednotlivých výletů, které zájemce zavedou do bezzásahových zón Národního parku Šumava. Do míst, kde probíhají přirozené přírodní procesy a které mohou být pro návštěvníka rizikové. Je tedy nutné mít na paměti, že divočina, kterou zájemci budou poznávat, je nádherná, ale zároveň nebezpečná a je třeba dodržovat zvýšenou opatrnost a vždy dbát doporučení průvodců.