Místostarostka Olga Bastlová už poděkovala všem šikovným učitelkám i učitelům, kteří se zapojili. „Školy se snaží zvládat tuto netypickou situaci, zajistit provizorní výuku, ale být i nápomocny nastalým potřebám města. Za to jim vedení města velmi děkuje,“ uvedla místostarostka.

Pavla Černá, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ Zborovská v Táboře, vysvětila motivaci. „Tato situace pro nás není vůbec lehká. Děti nám doopravdy chybí. Snažíme se s rodiči a dětmi komunikovat a hlavně je hodně podporovat. Také jsme se již zapojili do šití roušek pro město Tábor. Jsme rádi, že můžeme být v této divné době i takto užiteční,“ uvedla Pavla Černá.

Petr Zamrzla, ředitel ZŠ a MŠ Husova v Táboře, k nové situaci řekl: „Zažíváme něco zcela nečekaného a nevyzkoušeného. Snažíme se pracovat v rámci možností a zatím, alespoň podle ohlasu řady rodičů, to v dané situaci funguje. Oslovil jsem všechny kolegy ohledně roušek, dnes odesíláme přes koordinátorku Zdravého města první várku, cca 450 kusů. Ani jsem takovou odezvu nečekal. Je to pozitivní, svědčí to o tom, že se dokážeme v krizi semknout,“ míní ředitel Petr Zamrzla.