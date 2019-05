V 7.30 už bylo možné vidět několik desítek lidí, jak nedočkavě pochodují na místě a připravují se na svou cestu. Někteří byli připraveni na trasu 30 kilometrů, odvážlivci si troufali jít celých 43 kilometrů. Cyklisté začínali o necelé dvě hodiny později s možností dětské trasy (59 kilometrů), nebo klasické o necelých patnáct kilometru delší (73 kilometrů).

30 kilometrovou trasu zdolávalo 5639 lidí, pro delší 43 kilometrů dlouhou trasu se vydalo 172 pochodníků, Dětskou cyklotrasu si vybralo 163 účastníku. Celých 286 cyklistů pak vyjelo absolvovat 73 kilometrů. Účastníci v cíli získali zaslouženou modrou botičku a sušenku, aby doplnili ztracené síly.

“Jsem z východu Prahy a Prčice chodím pravidelně každým rokem z Tábora. Prčice pro mě znamenají mnoho. Je to pochod, kde se setkávám s přáteli, s kamarády, které jsem třeba dva roky neviděl. Je to možnost celý den si s přáteli povídat, říct si spousty historek, někdy i peprných. Líbí se mi to a rád se sem vracím,” pověděl nám šestačtyřicetiletý Jan Hájek.

“Prčice chodím skoro každý rok. Setkávám se tady s rodinou a kamarády, líbí se mi, že se sejde na jednom místě tolik lidí a všichni mají jeden cíl. Je skvělé se s někým po cestě jen tak seznámit a pokecat,” sdělila šestnáctiletá Tereza Cílková z Tábora.

Počasí jim po celou dobu pochodu přálo, zchladil je jen jeden májový deštík.

Klára Jelínková