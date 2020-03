Potřetí ve své historii se Spinattic centrum Tábor stalo místem setkání lidí dobré vůle a současně milovníků energického sportu. Jak prozradila organizátorka Alena Brent, nejde o obyčejnou benefiční akci. „Je to takový sportovně společenský happening, všichni si to užívají. První ročník vznikl za spolupráce se zakladatelkou hospice Janou Špačkovou,“ zavzpomínala.

Opomíjená služba

A proč se rozhodla pomáhat právě hospici Jordán? „Ráda podporuji lokální organizace. Hospic je navíc ve společnosti opomíjený,“ zmínila.

S organizací pomáhají dobrovolně a nezištně instruktoři, nechybí ani dobré domácí občerstvení. „Přála bych si, aby se z toho stala tradice. Letos se podařila asi největší účast v éře, museli jsme dokonce prodlužovat dobu,“ dodala nadšeně.

Úsměvy na všechny strany rozdávali i účastníci, kteří si užívali euforie z pohybu a radosti z dobrého počinu. Osobní zkušenost s hospicem popsala Renata Poláková. „Mají skvělou psycholožku, která mi byla velkou podporou, když odcházela moje maminka. Jejich práce je obdivuhodná,“ sdělila.

Celé týmy

Hodinovou jízdu na spinneru si přišly užít do táborského spinningového centra i týmy přátel či zaměstnanců. Každoročními účastníky jsou i zaměstnanci sezimovoústeckého Silonu. Jak uvedla Lucie Lorencová, letos se zúčastnila hned dvě družstva a mezi ženami jediný muž ve firemních barvách. „Nejdřív jedeme my a za hodinu po nás nastoupí ještě druhá skupina. Osobně se účastním podruhé, ale lidé od nás jezdí od začátku. Snažíme se domácí hospic podporovat dlouhodobě většinou akcí, které pořádáme. Má to totiž smysl,“ vzkázala dalším zájemcům.

Spinner může simulovat různé krajiny, malé i náročné kopce, zátěž je individuální, každý lze sportovat podle svého uvážení. „V léčebnách slouží spinnery jako doplňující cvičení. Spinning uvolňuje endorfiny, je to skvělé kardiocvičení. I hokejisté v NHL to mají jako doplňující trénink, člověk se uvolní a za tu hodinu se krásně sjede. Navíc je to vhodně doplněné hudbou a jedete do rytmu,“ popsala organizátorka Alena Brent.

Její slova doplnila i Renata Poláková, která se cyklistice a spinningu věnuje více než 10 let. „Je to spojené s přátelstvím, dobrou náladou. Lidé by měli spíše spolupracovat, mravenci jsou úspěšní, protože to tak dělají. Navíc pomáháme dobré věci. Na sklonku života díky hospicu mohou lidé dát svým blízkým to, co nejvíce potřebují, svůj čas a lásku. Zpříjemní jim tu poslední cestu, a to je nejvíc,“ naznačila.