Do provozu se zahájením festivalu 23. května poprvé vyrazily vyzdobené Majálesové trolejbusy, které budou České Budějovice křižovat až do pátku 27. května. Výzdobu připravovali dobrovolníci BM, pokochat se jí můžete ve dvojici vozů, které se vystřídají na linkách 2, 3, 5 a 9.

Letošním zásadním počinem spolupráce DPMCB a českobudějovického studentského festivalu je vznik uměleckého díla na jednom z autobusů, který s ním následně bude vyrážet do ostrého provozu. Vizuálního zpracování se ujmou street-artový umělci ze spolku Mycellium, kteří dříve v rámci Majálesu zdobili dnes již uzavřený podchod pod Nádražní ulicí. „Na samotnou realizaci malby se můžete již od pondělí 23. května přijít podívat do Žižkárny. Vznikne i video, které umělecký proces zachytí,“ zve ředitel DPMCB Slavoj Dolejš. V případě zhoršeného počasí by se autobus i s umělci musel přesunout do haly dopravního podniku, odkud bychom vás s procesem seznamovali prostřednictvím sociálních sítí. Vyzdobený vůz propojující DPMCB s Budějovickým Majálesem by měl každopádně následně v Budějovicích jezdit ještě po dobu dvou let.

V úterý bude nejen studentskému publiku určena debata o udržitelné mobilitě, zájemci se na ni mohou těšit od 16 hodin na scéně pod Černou věží. Do diskuze se zapojí ředitel DPMCB Slavoj Dolejš, k širšímu dopravnímu kontextu přispěje také náměstek primátora Petr Holický, předseda Dopravní komise Rady města Jan Mádl, zástupci Jikord, Lukáš Bajt ze spolku Cyklobudějovice, Ondřej Zenkl za budějovický carsharing a další hosté, kteří usilují o zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic, ale i dalších měst. Debata se odehraje nejen jako součást Majálesu, ale také ve vztahu ke kandidatuře Českých Budějovic na hlavní město kultury roku 2028.

Barbora Smudková, tisková mluvčí DPMCB a. s.

