Pravdivé věštby napříč staletími dal dohromady Jaromír Jindra. Kniha Naplněná proroctví, která se bude křtít 19. září v českobudějovickém knihkupectví Kosmas v 17 h přibližuje dvacet věšetb. „Všechny příběhy jsou pravdivé, některé si dokonce pamatujeme z hodin dějepisu,“ představuje titul Jaromír Jindra. Mezi nimi si přečtete o Kozinovu „Do roka a do dne“ nebo delfskou věštbu Athéňanům, aby se postavili perskému vojsku za dřevěnými hradbami. „Na konci povídky je původní věštba a jak se naplnila,“ říká autor, který na proroctví ale příliš nevěří. „Většinou se totiž objevují teprve po události samé,“ vysvětluje.

Patnáctý titul na kontě Jaromíra Jindry, historický román Jed pro kralevice, vyšel začátkem měsíce. Jde o třetí pokračování volné řady o Janu Lucemburském. „Zatímco v prvním knize byl Lucemburk patnáctiletý chlapec přicházející do neznámého prostředí, poté se dostal do střetu s panstvem, v Jedu pro kralevice se už mění ve výrazného evropského politika,“ nastiňuje, kam se příběh ubírá. Do konce roku Jaromír Jindra hodlá dokončit další pokračování. „V něm Janův příběh dovedu k jeho poslední bitvě u Grécy,“ slibuje autor, který se prý opírá o dějinné skutečnosti. „Samozřejmě je ale dofabulováno například myšlení hlavních postav,“ vysvětluje.

V září se na pultech knihkupectví objeví ještě třetí kniha Návrat mrtvého muže, která se z části odehrává v redakci novin, a v říjnu si budete moci přečíst novinku Proroctví staré vědmy.

Jaromír Jindra zvládne psát několik žánrů od historických románů až po dětskou četbu a čtení pro mládež. Začátkem příštího roku vydá pokračování příběhu Monika a poklad templářů tentokrát s názvem Monika a ukradená dýka.