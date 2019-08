V sobotu dovnitř pustí zvědavce z řad veřejnosti.

V sobotu 17. srpna se koná pro zájemce od 9 do 12 hodin den otevřených dveří.

Podle jednatele protivínské firmy DTBW Senior Libora Kulíře novou budovu na Strkovské ulici čeká 29. srpna kolaudace. „Chtěli bychom některým klientům předat klíče dříve, ale oficiálně bydlet mohou až od září,“ sdělil.

Na projekt obdrželi dotaci necelých 13 milionů korun, dům je už provozuschopný. „Nábytek včetně elektrospotřebičů je namontovaný i revize výtahu je hotová,“ uvedl Libor Kulíř.

PODLE POŘADNÍKU

Obsazování bytů zajišťuje Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí. Dle vyjádření ředitelky Terezy Jindrové už je z devadesáti procent plno. „Oslovujeme postupně žadatele z naší evidence a v případě zájmu je vezmeme i na prohlídku,“ objasnila postup.

PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ

Budoucí nájemníci musí být starší 65 let. „Další podmínkou je to snížená soběstačnost z důvodu věku, zdravotního stavu či přiznání příspěvku na péči. Nevyhovující stávající bydlení, špatná sociální situace, nízký příjem a nesmí vlastnit nemovitost,“ upřesnila.

V objektu najde nový domov 32 osob, uvnitř je pět bytů 2+0 a 22 bytů 1+0. „Byty pro dvojice byly obsazeny mezi prvními,“ podotkla Tereza Jindrová.

Žadatelé jsou nejčastěji místní, ale i z Tábora, Sezimova Ústí, Soběslavi, Lomu, Košic a Roudné. „Pro budoucí nájemníky jsme schopní zařídit nákupy, pochůzky, úklid domácnosti, dopravu autem či stravování. Pomáháme například i s vyřizováním žádostí na příspěvkem na péči a na bydlení,“ dodala.

V každém bytě je kuchyňská linka, sporák a skříň, koupelna disponuje protiskluzovou dlažbou a sprchovým koutem včetně připojení na pračku. „Mohou si prát sami nebo jim praní zařídíme a vytápění zajistí nový teplovod,“ doplnila další fakta.

POSLEDNÍ ZÁCHRANA

Budoucí obyvatelé mají za sebou i silné příběhy. Manželé Jana a Jiří Burianovi doufají, že zde najdou vysněný domov a užijí si klidné stáří. „Je to naše poslední záchrana, moc jsme si toho prožili a o všechno přišli, zůstal nám jen důchod,“ nastínila se slzami v očích Jana Burianová. „Je to tam moc hezké, vše jsme si prohlédli i s ochozu. Těšíme se, že tam budeme mít i zahrádku,“ dodal Jiří.

Z pronájmu 3+1 se přestěhuje Zdenka Jurecsková. „Těším se moc, velký byt byl pro mě katastrofa na uklízení,“ uvedla. Vybrala si přízemní byt, jelikož ji čeká operace kolene. „Budu tam mít soukromí. Je to jedna místnost s komfortem, co více si mohu přát. Bydlím nedaleko a jsem ráda, že zůstanu doma,“ objasnila důvody. Dům se podle jejího mínění moc povedl a zapadl do místní zástavby.

VYUŽITÍ DEŠŤOVKY

Zaujalo ji i jezírko, které má speciální účel. „To funguje jako vyrovnávací nádrž na dešťovou vodu, vejde se tam několik kubíků navíc. V zemi je zabudováno vsakovací zařízení, které stahuje díky speciální dlažbě i veškerou vodu z parkoviště,“ vysvětlil Libor Kulíř. Sedmimístné parkovací stání také patří k modernímu bydlení pro seniory.

K tomu všemu na podzim přibude i zeleň. „Projekt počítá s výsadbou pěti stromů, ale necháváme to až na říjen. V horkách by nevydrželo ani travní semeno, proto jsme úpravy odložili až na vhodnější podmínky,“ upřesnil. Zvažuje se i vybudování venkovního posezení či pergoly.