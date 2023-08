/VIDEO/ Veterán klub Chýnov uspořádal v neděli 20. srpna v pořadí již osmý ročník srazu veteránů. Majitelé a příznivci historických vozů a automobilů se setkali na Gabrielově náměstí před školou, veterány zaplnily parkoviště i prostranství parku, společná vyjížďka účastníky tentokrát zavedla do města Jistebnice. Nechyběli opět vzácní hosté.

Do Chýnova se sjely veterány už poosmé. Spanilá jízda mířila do Jistebnice | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Kolem půl dvanácté už registrační stanoviště hlásí na stovku registrovaných veteránů. Jak přiblížil Václav Butal předseda Veterán klubu Chýnov, každoročně přijíždí kolem 150 strojů. „Více než polovina jsou vždy motorky, setkání pořádáme tradičně jednou do roka. Rozeslali jsme pozvánky všem milovníkům veteránů v okolí Tábora, počasí nám přeje a účast vypadá velice dobře. Letos naše vyjížďka zavede účastníky do Jistebnice, po návratu následuje vyhodnocení několika kategorií,“ shrnul.

Sám na sraz dorazil se svou červenou motorkou Jawa 350 SV z roku 1934. „Za chvíli ji už bude devadesát let, a přitom šlape jako hodinky,“ pochvaloval si.

Dvě zajímavé návštěvy

Pro účastníky Veterán klub Chýnov zajistil občerstvení i drobné pamětní předměty. Kromě hostů zpestřil divákům výstavu také parní stroj, či několik netradičních traktorových setů. „Jako raritu jsme pozvali plochodrážního závodníka Antonína Klatovského a sběratele Petra Hošťálka se svými stroji,“ zmínil Butal.

Čtyřnásobný mistr České republiky v ledové ploché dráze Antonín Klatovský, který se mimo jiné stal v roce 1992 vícemistrem světa a dvakrát vícemistrem světa družstev ve stejné disciplíně, popsal, že má na těle ze závodů desítky stehů a přiblížil speciálně upravenou motorku s hroty. „Jezdil jsem nejdříve motokross, pak sidecarkross, až v jednatřiceti jsem začal na ledě,“ popsal.

Jezdil i na zamrzlém Jordánu

Jihočeský matador a průkopník ledové dráhy přijel z Božetic u Milevska. V Milevsku se stal v roce 2018 sportovcem roku, má dva syny, Antonína a Jana. „Byl jsem v klubu Rudá hvězda Praha, pak jsem dělala i zajížděče ve Strakonicích, pak jsem začal zkoušet teprve led, jezdil jsem třeba i na Malém Jordánu v Táboře, dříve k tomu bývaly lepší podmínky,“ vysvětloval Klatovský.

Jeho talent a umění zůstalo v rodině. „Oba synové jezdí, máme dílnu a auta, věnují se tomu dál. Staví motocykly pro svou potřebu, na zadním kole je zhruba dvě stě, na předním sto hřebíků. Nejdál jsem podíval po vlastní ose asi do Kazachstánu, to bylo sedm tisíc kilometrů,“ vzpomínal. Na místě se též uskutečnila jeho autogramiáda.

Otevře muzeum v Plzni

Sběratel motocyklů, cestovatel a spisovatel Petr Hošťálek přítomným prozradil, že již brzy otevře své nové muzeum. Do Chýnova přijel na jedinečné motorce BMW. „Je to netypický motocykl, který se k nám nikdy nedovážel. Je ze 60. let a je na ní spousty profesní práce. Veřejné dopravní prostředky to není nic pro mě. Vždycky říkám, že jsem nepřijel autobusem, protože žádný nemám,“ smál se.

Zrenovoval škodovku z roku 1966, nyní jsou s rodinou ozdobou srazů

Začátkem srpna oslavil kulaté 80. narozeniny. „Na jih Čech jsem se stěhoval za přítelkyní do Budějovic, ale srdcem jsem zůstal Severočech,“ uvedl. Své muzeum motocyklů musel v Českých Budějovicích zavřít, vznikla v něm totiž restaurace Solnice. „Motorky jsem potupně odstěhoval do Plzně. Je tam krásný velký areál bývalých trolejbusových hal Depo 2015, dneska tam mám asi kolem sedmdesáti strojů včetně historických kol. Rádi bychom v horizontu asi měsíce oficiálně otevírali,“ přiblížil Hošťálek.

Přání před startem

Akci podporuje i samospráva, projížďku i letos startoval starosta Ondřej Jaroš. „Těší mě, že se v Chýnově sešlo spoustu krásných motorek i automobilů, počasí přeje, a tak vám nezbývá než popřát, abyste si užili i vyjížďku a pěkné odpoledne,“ popřál pár minut před startem.

Jak zmínil Václav Zadražil z Veterán klubu Chýnov, po návratu z vyjížďky následuje vždy vyhodnocení a ocenění nestarších a nejmladších strojů, nejstaršího účastníka, případně nejsympatičtější dívka. „Konvoj vozů povedu se svou hnědou škodovkou 120L z roku 1985, cestou se podíváme třeba i na řetězový most Stádlec,“ zmínil.

Další podobná akce se koná v sobotu 2. září od 11 hodin na Harrachovce v Táboře, jde o 17. ročník Zemského sjezdu Jawistů a ČZťáků. Legendární závody Strmý vrch Chýnov se konají v sobotu 16. září, letos jde dokonce o jubilejní 40. ročník.