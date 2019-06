Čtvrtý ročník regionálního setkání veteránů se podle hlavního pořadatele Michala Dořičáka vydařil. Napočítal asi 40 automobilů. „Motorek je snad mnohem více,“ dodal.

MAŠINA NEJELA

Jako doprovod měl jet i historický vlak. „Bohužel se porouchala cívka, která je poměrně drahá. Máme slíbeno, že po opravě s námi vyrazí příští rok, tak je alespoň, na co se zase těšit,“ vysvětlil.

Návštěvníci i účastníci letošní přehlídky mohli obdivovat i jednu novinku. „Petr Kupka všem přestavil stabilní motory ze své sbírky,“ objasnil majitel červené Škody 105. Mezi nimi i zachovalý Triumph bratří Paříků z Napajedel - vodou chlazený čtyřtaktní jednoválec na naftový pohon.

PODPORA Z CHÝNOVA

Dorazili i členové spřáteleného Veterán klubu Chýnov. Na téměř třicetikilometrovou spanilou jízdu vyjeli na svým "vytuněných" babetách Jiří Bažant a Jana Volfová z Ratibořských hor. „Když se chceme kochat, jedeme čtyřicet, když chceme přidat, tak padesát. To nám úplně stačí,“ vysvětlil Jiří. „Baví nás jezdit na výlety a toto je tedy ideální akce pro nás,“ dodala Jana.

Letos se sraz sešel i se sportovní akcí, což potěšilo i starostu Františka Přibyla. „Jelikož je tu i pohárová soutěž hasičů, tak tu máme plno lidí. Těší mě, že při této příležitosti Slapy ožily,“ zmínil.

VÝLET S PROGRAMEM

Účastníci vyjeli do Bechyně, kde si mimo jiné prohlédli na nádraží expozici modelů vlaků. „Pavel Kohoutek má v prostorách Českých drah remízu s vláčky, proto měl jet i historický vlak. Bylo to myšleno jako doprovodná akce a zážitek pro ty, co nepojedou s námi vyjížďku,“ vysvětlil Michal Dořičák.

Příští rok bude jubilejní 5. ročník a už je známo i datum konání. Milovníci starých strojů se setkají opět v neděli, tentokrát 7. června.