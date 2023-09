/VIDEO/ Divadlo Oskara Nedbala (DON) v Táboře představilo novinky pro letošní podzim. Mimo jiné se vedení rozhodlo po letech zdražit předplatné, má novou grafiku a na prosinec chystá pásmo věnované Václavu Havlovi. Slavnostní zahájení sezony se uskuteční v rámci několika vernisáží už ve středu 13. září.

Divadelníci představili nový koncept a prozradili třeba i to, že do Tábora se chystají divadla jako to Dejvické a Ungelt, v chystané sezoně zahraje mimo jiné třeba Hradišťan či Lucie Bílá. Diváci se mohou těšit na nová čalouněná sedadla i moderní možnost nákupu předplatného. Velký zájem je i o školní představení, která jsou již vyprodaná.

Jak informovala ředitelka DON Linda Rybáková, v historické budově najdou návštěvníci nová sedadla. „Na přečalounění historických sedadel částečně přispělo město, týká se to asi dvě stě padesáti míst,“ vysvětlila. Podle ní šlo o kosmetické úpravy, aktuálně samospráva města totiž pracuje na rozsáhlé studii rekonstrukce malého sálu. „To je příprava na následující léta, aktuálně lze dělat pouze drobné úpravy pro zvýšení komfortu,“ dodala Rybáková.

Dražší a flexibilnější předplatné

Druhá polovina roku 2023 v DON podle ředitelky nabízí pestrou programovou nabídku divadelní, přednáškovou i výstavní. „Přistoupili jsme k několika zásadním změnám, nejdůležitějším rozhodnutím je asi zvýšení vstupného, protože náklady na jednotlivá představení, umělce i provoz stále stoupají,“ uvedla s tím, že divadlo léta nezdražovalo.

Ceny v rámci předplatného na pět představení stouply podle jejích slov o 300 (malé předplatitelské skupiny) až 400 korun (velké předplatitelské skupiny). „Cena na jednotlivá představení ale zůstává velmi přívětivá, je to zhruba 350 korun, to je pořád o polovinu méně než v Praze na stejně proslulé a vyhlášené divadelní soubory – Dejvické divadlo, Ungelt, Národní divadlo Brno, Činoherní klub Praha, Studio 2 a další,“ podotkla. Dosud prodali na 1200 předplatných. V minulém roce DON navštívilo na 65 tisíc lidí.

V divadle zařadili také nový formát kuponového předplatného, který lze uplatnit na jakékoliv představení. „Jde o nákup pěti vstupů, kdy si předplatitelé volí sami z našeho programu, na co chtějí jít. Životní styl diváků se mění, neradi se zavazují ke konkrétnímu datu a času, ale rádi si vybírají třeba i na poslední chvíli,“ naznačila ředitelka DON. Chystá se i studentské roční předplatné za 500 korun.

Podcasty a tři dny s Havlem

Už loni divadlo zavedlo nový formát podcastů, nazvaných DONcast, které lze poslouchat i zpětně. „Pořádáme tematické a doprovodné přednášky, besedy a diskuse, které se vztahují vždy k nějakému zajímavému představení. Loni to byl Otta Pavel nebo devadesátky, Discoland divadla Na Zábradlí, letos se budou týkat například Jaroslava Haška,“ prozradila Linda Rybáková, že půjde o besedu určenou primárně studentům v rámci studia a maturitních témat.

V prosinci přivezou z Národního divadla činoherní představení Ztížená možnost soustředění, na které naváže blok o životě a díle Václava Havla. „Navázali jsme spolupráci s Institutem Václava Havla, budou to tři dny, ve kterých se dozvíte, jak číst jeho dílo, nabídneme povídání o jeho životě, s tím souvisí i výstavy a doprovodný program s promítání krátkých dokumentů ze života Havlových,“ přiblížila s tím, že přijede režisér Vladimír Morávek, který se zabýval Havlovým odkazem a jeho tvorbou.

Mluvčí DON Patrik Kučera, dodal, že loni realizovali na 18 různých výstav včetně venkovních. „Loni jsme tu měli mimo jiné dílo Pauliny Skavové, známé českobudějovické sochařky, která je projektovou manažerkou současné expozice H. R. Giger v Alšově jihočeské galerii, letos jsme připravili výstavy na téma české moderní umění. Na zahájení příští středu jsme připravili například koláže Terezy Koczó, obrazy a texty Daisy Mrázkové, která by letos oslavila 100. narozeniny či skeletové struktury Maniffold od Tomáše Medka,“ uvedl. V rámci zahajovacího večera, který začíná v 18 hodin, vystoupí známý Epoque Quartet s filmovými melodiemi, návštěvníci DON uslyší například hudbu z filmů Fantomas, Pulp Fiction nebo Kmotr.

Nová grafika i barevná voskovka

Novinkou je také nová grafika od Patrika Svobody, kterou divadlo používá. „Ta těží z přecházení barev a jejich prolínání, je součástí programu, výzdoby i propagačních předmětů,“ vysvětlil Kučera. Nejvíce veřejnost zaujala dvojbarevná pastelka v tubě. „Jde o voskovku, kterou vyrábí emigranti v Barceloně, hrozně se nám líbila, a tak jsme jí po domluvě odkoupili větší množství a nyní ji používáme jako dárkový předmět,“ vysvětlila Linda Rybáková.

Na velké změny se ale divadlo teprve chystá. Mezi plánované investiční akce patří hlavně rekonstrukce jevištní technologie, na které by se mělo podílet město i kraj. „Jde o sdruženou investici, protože máme dvě hlediště spojené jedním jevištěm, kterým prochází hranice starého a nového sálu, velký nový sál vlastní Jihočeský kraj, malý starý sál město Tábor,“ upřesnila ředitelka s tím, že projektová dokumentace má být hotová v listopadu.

Poslední rozsáhlá rekonstrukce historické budovy DON se uskutečnila v roce 1937. Pak už šlo jen o provozní úpravy, v 90. letech se řešil krov, v roce 2000 fasáda. Podle vedení divadla je nutná kompletní rekonstrukce.