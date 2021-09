Parkování je nově umožněno pouze po jedné straně, a to na pravé ve směru jízdy od Křižíkova náměstí. Na konci uzavřeného úseku před divadlem je obratiště. Auta tudy musejí projíždět nižší rychlostí. K tomuto nově upravenému místu se má posunout začátek obytné zóny, a tím pádem bude možné odstranit několik dopravních značek. Dopravní rychlost před divadlem je omezena maximálně na 20 kilometrů za hodinu.

Poté, co starosta Štěpán Pavlík slavnostně otevře zrekonstruovaný předprostor divadla, mohou se návštěvníci těšit na vystoupení výjimečné osobnosti českého nového cirkusu Elišky Brtrnické, akrobatky a vzdušné choreografky, která se snaží najít jinou tvář pohybu ve výškách hledáním různých tvarů a forem vzdušné hrazdy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.