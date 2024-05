V Divadle Oskara Nedbala v Táboře vystavuje Roman Franta

Po deseti letech se do Tábora vrací místní rodák malíř Roman Franta. Do prostor DON galerie přivezl svou premiérovou výstavu Buch. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 9. května. Samotná výstava potrvá do 30. června.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava děl Romana Franty v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. | Foto: Se souhlasem Patrika Kučery