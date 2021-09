Program je určen dětem od druhé do deváté třídy, texty jsou proto odlišné pro různé věkové kategorie. Nabídku na účast dostaly základní školy v celém okrese, první představení se koná ve čtvrtek.

Následuje seznámení se středověkým divadlem, jehož součástí je i příběh svatého Martina. V samotném závěru se děti dostanou až do období začátku baroka, jímž edukační program končí.

„Chceme, aby s námi děti strávily přímo na jevišti příjemný čas a dozvěděly se přitom, kde má divadlo kořeny a co jej formovalo do podoby, jak je známe dnes,“ vysvětlila produkční a dramaturgyně Lucie Otradovcová. Program vznikl ve spolupráci s výtvarnicemi Evou Volfovou a Alžbětou Horynovou a celý jej doprovází víceúčelová skříň, kterou vyrobil chotovinský truhlář Rostislav Kaňa.

Divadlo Oskara Nedbala zahájilo svou již 109. sezonu. Jednou z novinek, kterou připravilo pro malé diváky, je edukační program. Dětem ze základních škol má představit vznik a vývoj divadla od pravěku až do doby renesance a začátku baroka.

