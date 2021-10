Novodobá část se dočkala rekonstrukce za zhruba 35 milionů, díky níž si diváci mohou od loňského ledna užít zcela nové přízemní prostory vstupní haly, foyer, šaten, toalet, pokladny, galerie i kavárny. „Rekonstruováno bylo celkem 1200 metrů čtverečních plochy divadla,“ upřesnila ředitelka Linda Rybáková.

Oproti tomu stará budova dosud komplexní rekonstrukcí neprošla. „Žádná podstatná oprava v ní nebyla od roku 1937. Potřebuje nové rozvody i interiér, který už dnešním podmínkám nevyhovuje,“ dodala ředitelka.

To by se však již brzy mohlo změnit. Město Tábor je spoluvlastníkem divadla, konkrétně historické pseudorenesanční budovy z roku 1887. Táborská radnice proto nedávno vytvořila pracovní skupinu, která má za úkol posoudit podmínky možných oprav.

„Víme, že rozvody jsou na pokraji životnosti. Stará budova také potřebuje novou výmalbu či sedačky. Počítáme s tím, že investice do opravy bude nemalá,“ potvrdil místostarosta Martin Mareda. Město si proto nechá vytvořit studii proveditelnosti a zváží možné etapy oprav. Studie by mohla být hotova už v rozmezí příštího půl roku.

Jednou z možností, kterou se radnice zabývá, je i případná stavba pojízdné plošiny či výtahu, který by dokázal naložit dodávku s jevištní technikou a vyvézt ji až do patra budovy. Plošina by mohla vyjít na zhruba tři miliony.

„Celkové náklady na vybudování, včetně kompletní opravy jevištních táhel, se ale pohybují kolem 26 milionů. Nyní to řešíme s krajem jako spolumajitelem a čekáme, zda na to bude možné získat nějaké dotace z Národního plánu obnovy,“ uzavřel starosta Štěpán Pavlík