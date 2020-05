Proti chystané stavbě průmyslové zóny u Soběslavi se už stihla objevit nová petice.

Díky za rozvoj průmyslu! | Video: Deník / Jiří Dintar

Jak by také ne. Každý sice chce mít práci, ale fabriku za humny už ne. Stejně jako tu možnost, ne-li výsadu, se připojit do elektrické sítě s notebookem, na kterém petici autoři sepisují. Ani světlem svíčky si u ní nejspíš nesvítí, ale elektrárnu za barákem? To rozhodně ne!