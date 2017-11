OBRAZEM: Devětadvaceti poháry porazil všechny dívky

Bechyně - V bechyňské uměleckoprůmyslové škole v pátek skončilo již 21. klání mezi studenty podobně zaměřených škol.

Letos se k domácímu týmu připojili studenti z dalších čtyř škol v republice. Každý ročník točířské soutěže má vždy jednu vloženou soutěž, která se letos jmenovala Jeden jako druhý. Každý dostal hodinu na to, aby na kruhu vytočil co největší počet pohárků, které by si měly jako z oka vypadnout.

Králem této disciplíny si stal třeťák Petr Kubín z Akademie ve Světlé nad Sázavou a za sebou nechal všechny ostatní soutěžící, které tvořily už jen dívky. V časovém limitu zvládl 29 pohárků.

"Mohlo to být lepší," hodnotil s úderem poslední vteřiny svůj výkon. Petr se do keramiky zamiloval už jako dítě na základní škole, kde měli keramický kroužek. Zatím ho stále drží. "Jednou bych chtěl mít svou vlastní keramickou dílnu," vidí svou budoucnost.

V počtu vytočených pohárů se mu nejvíce přiblížila Anna Stifterová z bechyňské školy s dvaceti kousky. Třetí místo si odvezla Radka Kubičíková z Luhačovic, která porazila druhou domácí studentku Marii Kučerovou. Shodně sice vytočily 16 kusů, ale porota zohledňovala i vzhled a více body ohodnotila pohárky Radky Kubičíkové.