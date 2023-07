Mezi první zákazníky patřila třicetiletá Lucie se svým synem a dcerou, která byla z prostředí nadšená. „Je to tu krásné, barvy a všechno jsou příjemné, hezky to udělali. Dětem se to líbí, tak mohu říct, že se jim to povedlo,“ hodnotí.

Podobné vyžití v Táboře podle ní chybělo. „Pro malé děti je tu Safari, pro starší toho moc nenajdete. Dříve bylo něco podobného v Sezimově Ústí, ale zrušili to kvůli výstavbě bytů. Děti baví hlavně klouzačky a prolézačky, myslím si, že je to fajn, že se tu vyblbnou,“ dodává sympatická blondýnka.

Provozovateli Dětského světa a kavárny Ela jsou manželé Tadeáš a Tereza Drahovzalovi, první provoz stejného konceptu pod jejich rukama vznikl v Kolíně. „Napadlo mě to kdysi na dovolené, asi před pěti lety, kdy jsme navštívili podobnou hernu. Už během dovolené jsem začal hledat dodavatele,“ naznačuje Tadeáš Drahovzal, že podnikání bylo jeho snem.

Atrakce i interaktivní hry

Začátky s prvním projektem neměli jednoduché. „Otevírali jsme týden před covidem, hned na začátku jsme měli takovou smůlu, ale přežili jsme to,“ umívá se Tadeáš Drahovzal. Nejtěžší je podle něj vyrobit hřiště a sehnat samotné prostory. „Hřiště je na míru, vždy se musí předem vypracovat projekt a i jeho výroba s dopravou trvá dlouho,“ vysvětluje a dodává, že v Táboře na jednom místě lidé najdou hned sedm různých klouzaček, několik různých trampolín a také interaktivní tabuli. „Tam jsou různé hry od sportovních, po logické a vzdělávací. Hrát lze například šipky, kulečník, fotbal, řešit kvízy, ale třeba si jen něco namalovat. Vše se ovládá barevnými míčky a společně s dětmi zapojujeme i rodiče,“ přibližuje.

V Táboře jde tak o druhou pobočku rodinné firmy. „Ačkoliv to vypadá, že jsme otevřeli schválně na prázdniny, termín zahájení provozu ovlivnila právě výroba atrakcí, ale hezky to vyšlo,“ dodává provozovatel. Stále to však není finální podoba. „Ještě chybí dvě atrakce, které by měly do měsíce připlout lodí. Přibudou také dva herní automaty, jejichž dodání zpozdila letecká přeprava,“ popisuje Tadeáš Drahovzal peripetie. Malí návštěvníci se podle něj mohou těšit ještě na vyhlídkovou věž, vzdušný hokej, či postřehovou hru „Uhoď krtka“.

Sladké i slané dobroty

V kavárně pak nabízí pizzu různých druhů, zákusky, studené a teplé nápoje. „Pro děti máme oblíbené párky v rohlíku, ke kávě pro dospělé dorty a zákusky, podle zájmu připravujeme ovocné misky jako zdravé svačinky. Děláme třeba rodinné limonády v litrovém balení za výhodnou cenu s příchutí bez, rybíz či citron,“ vyjmenovává Tadeáš Drahovzal.

Od hlídání po oslavy

Zařízení nabízí služby jako hlídání dětí či pořádání narozeninových oslav. Rodiče s dětmi zde mohou trávit svůj volný čas a odskočit si třeba na nákup. „Pokud si zaplatí celodenní vstupné, mají hodinu hlídání zdarma,“ podotýká Drahovzal. V Kolíně provozují i příměstské tábory, s kterými by rádi následně začali i v jižních Čechách. „Necháme to ale na příští rok,“ slibuje podnikatel.

Shání i místní zaměstnance a brigádníky. „Někoho jsme nabrali, ale oceníme i další zájemce. Práce je to vhodná jak pro maminky s dětmi, tak třeba i pro studenty,“ podotýká závěrem. (lep)