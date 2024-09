dělník ve výrobě slídových izolantů a ostatní výrobě Upřesňující informace: Co bude vaším úkolem? -při příchodu do práce si převezmete směnu od kolegy/ně -budete obsluhovat výrobní a strojní zařízení, kontrolovat správný průběh výrobního procesu -pohlídáte plnění výrobního plánu a budete dodržovat technologické postupy -vést evidenci o výrobě -realizovat výrobní zakázky -budete úzce spolupracovat s mistrem, kontrolou kvality, technologií a dalšími odděleními -a později můžete i mnohem víc v rámci svého profesního růstu (nebojte se, zaškolíme vás ) Jaké jsou směny? -12 hodinové (denní a noční) -nebo 7,5 hodiny v rámci třísměnného provozu Zaměstnanecké výhody: -3 dny placeného povánočního volna na odpočinek a regeneraci, -během letních měsíců 14denní celozávodní dovolená, -nadstandardní příplatky do mzdy dle pracoviště, -měsíční a pololetní odměny navíc, -po zkušební době přispějeme 600 Kč měsíčně na penzijní pojištění, -Můj Up - benefitní karta pro zdraví/sport/kulturu/dovolenou ve výši 900 Kč za každé čtvrtletí, -občerstvení na pracovišti s dotovaným stravováním (výběr až z 5ti jídel jen za 30 Kč včetně polévky) + firemní kantýna, -před naší firmou se vždycky najde místo na zaparkování nebo se k nám pohodlně dostanete i MHD, -závodní lékařská péče na pracovišti, -vánoční/zdravotní balíčky a další... Kontakt: e-mailem, telefonicky (8:00 - 18:00 hod.). 24 000 Kč

