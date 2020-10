V pondělí ještě do lavic zamířily děti z prvních stupňů základek a ze druhých stupňů alespoň polovina. Středoškoláci a vysokoškoláci až na výjimky zůstali doma. Od středy ale vláda spustila nová opatření, jednala o nich do noci. Rozhodla, že doma zůstanou všichni školáci.

Distanční výuka je ale spojena s mnoha otazníky. Ne všude je jednoduché na ni přejít. Bez problémů to nebude třeba na Střední škole Trhové Sviny, kde mají tříleté učební obory. Důvodů je více.

Například je to technické vybavení. Mezi žáky je hodně dětí, které nemají připojení k internetu. Počítač nebo chytrý telefon má ve třídě třeba jen větší polovina žáků. Podle ředitele Tomáše Kaleny si tedy na jaře, kdy byly školy také zavřené, žáci úkoly a další informace předávali i mezi sebou. Možnosti vzdělávání neměli všichni stejné, ale škola nemůže počítače nebo notebooky dětem půjčit, protože je nemá. „Upozorňovali jsme na to, kraj to teď řeší,“ říká Tomáš Kalena.

Dalším otazníkem je studijní úsilí dětí při ztrátě přímého kontaktu se školou. „Teorii jsme vyučovali. Ti, co chtěli, pracovali,“ vrací se k výuce na dálku před časem Tomáš Kalena. Doplňuje, že motivace určitého procenta dětí pro výuku je ale někdy malá ve srovnání s gymnazisty nebo studenty odborných středních škol. Distanční výuka tedy podle ředitele nemůže být stoprocentní náhradou obvyklého vyučování.

Do pondělka naštěstí zůstala zachována praktická část výuky. Praktické věci se bez dílen podle Tomáše Kaleny téměř učit nedají. Proto je ředitel rád. „Pojedeme podle rozvrhu,“ řekl ohledně praxe Tomáš Kalena a pro ilustraci připojil, jaké skluzy znamená omezení výuky. V teorii nyní škola sotva dohnala jarní zdržení a v praxi to bude v některých věcech ještě trvat zhruba měsíc. Navečer v pondělí se ale čekalo na oznámení vlády, zda se opatření opět nezmění…

Třeba pro studenty Univerzity III. věku, což je program pro seniory na Jihočeské univerzitě, je ale samotné předávání poznatků jen částí širšího efektu výuky. Možná ještě důležitější je možnost setkání. „Informace jim mohu dát přes internet, ale nyní chybí sociální rozměr setkávání. Pro naše studenty je to sváteční den ve znamení výuky,“ říká profesor Teologické fakulty Jihočeské univerzity Martin Weis k návštěvě školy. „Přihlášeno je sto padesát lidí, teď jsou přednášky odložené na neurčito,“ posteskl si Martin Weis.

Omezení počtu osob na akcích se dotklo i bohoslužeb. Faráři se tak zřejmě vrátí k přenosu bohoslužeb přes internet, jako to bylo na jaře.

Kvůli aktuální situaci předčasně ukončil návštěvnickou sezónu i Národní památkový ústav (NPÚ). Podle jihočeské mluvčí NPÚ Markéty Slabové se neuskuteční ani Hradozámecký advent a uzavřené jsou do odvolání i objekty s celoročním provozem, třeba zámek Hluboká.