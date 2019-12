S nápadem přišly učitelky Vendula Moravová a Klára Štenclová. „Nejdříve jsme rezervovaly dvě krabice na třídu. Ale nakonec se nám jich sešlo téměř čtyřicet, ty jsme předaly na sběrná místa do Bechyně a v Soběslavi,“ zmínila Klára Štenclová.

Dárky dostanou sociálně slabé rodiny na Táborsku, soběslavská nezisková organizace I MY, klienti táborského Cheironu T i vytipované samoživitelky. Vendula Moravová vysvětlila, že dobročinná činnost jim zapadá do výuky. „Čtvrtým rokem máme titul Ekoškolka a projekt se nám hodí do tématu odpady. Děti tak učíme, že nehodící se věci nevyhazujeme, ale že mohou udělat radost dalším,“ naznačila.

ORIGINÁLNÍ DESIGN

Na 30 vánočních dárků dorazilo do městského informačního centra v Bechyni k rukám Jolany Siblíkové. „Školka nás mile překvapila. Jsme teprve na začátku a už jsme zavaleny balíčky,“ řekla nadšeně. U malých Ježíšků našly s kolegyní dokonce inspiraci. „Tento rok díky nim zabalíme dárky trochu jinak. Snad dětem nebude vadit, že jsme okoukaly jejich design,“ osvětlila.

Krabice s hračkami, pomůckami na kreslení, ale i oblečením věnují jak organizace, tak fyzické osoby. Novinkou je rezervace přes internet, aby se dostalo i na starší věkové kategorie.

DARY JEŠTĚ PŘIJÍMAJÍ

Vedoucí komunikace Diakonie ČCE Pavel Hanych dodal podrobnosti. „Krabice od bot je největší sbírkou vánočních dárků v ČR. Dárky konkrétním dětem doručuje už na čtyři sta organizací. Na Táborsku již máme potřebný počet dárků, sběrných míst je však více než sto a velká část z nich dárky ještě přijímá. Přispět lze i finančně,“ uvedl.

Sbírka začala minulé pondělí, dárky se vybírají do neděle 8. prosince, aby se k dětem dostaly do Vánoc.

INFOBOX1: Krabice online: dar, který může změnit kvalitu života Kromě balení krabic od bot mohou lidé zvolit i jinou formu podpory: přes webové stránky www.krabiceonline.cz je možné poslat finanční dar v hodnotě, jakou si dárci sami vyberou. Takový dar může výrazně změnit kvalitu života mnoha dětí z chudých poměrů, bude totiž dělat radost nejen o Vánocích.

Dárky ze sběrných míst Krabice od bot tak vedle azylových domů, ubytoven nebo nízkoprahových klubů pro děti a mládež putují i k rodinám v podobných situacích, jako je ta Petřina. „Seznamy potřebných dětí připravujeme dlouho před začátkem sbírky a s pomocí dobrovolníků pečlivě příjemce vybíráme tak, abychom se dostali i k těm, které žádný oficiální systém neeviduuje,“ vysvětluje manažerka sbírky Zdeňka Sobotová z Diakonie.

PŘÍKLAD Z PRAXE: „Už několik let jsem chtěla požádat o dárky z Krabice od bot pro své děti, ale stydlivost mi to nedovolila,“ vypráví Petra, matka pěti dětí a pěstounka dalších tří. „Dva starší kluci, které máme v péči, byli zneužívaní a mají těžké ADHD, mladší má mentální postižení a téměř nemluví. Kvůli jeho postižení nemohu moc chodit do práce. Manžel pracuje od rána do noci a já se snažím alespoň u nás v obci dělat pokojskou. Letos jsme ale opravovali střechu a doslova jsme se vydali ze všech peněz. Na dárky už prostě nezbývá. Díky Krabici od bot můžeme dopřát dětem hezké Vánoce,“ raduje se Petra.

