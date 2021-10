Mateřskou školu Hastrmánek navštěvuje v současnosti 202 dětí rozdělených do devíti tříd.

Kromě toho si děti s pomocí učitelek vytvořily takzvané ježkoviště: dřevěnou bednu, do které se nakonec jeden ježek i nastěhoval. "Máme tu ještě někde druhého," dodala Dana Havlíková. Kromě toho na děti čeká v zahradě také hmyzí domeček, a plánují i stavbu příbytku pro veverky.

Táborská mateřská škola Hastrmánek v pátek slavnostně uvedla do provozu revitalizovanou zahradu, která získala celou řadu nových herních prvků. Patří mezi ně mimo jiné indiánská vesnička včetně totemu, hmatový chodník, pískoviště, brouzdaliště či odpočinková zóna.

