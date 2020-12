Nadační fond Jihočeské naděje pořádá tuto vánoční akci pro děti, které to v životě neměly vůbec jednoduché pravidelně. V minulých letech byla nadílka obohacená o společné zpívání koled se studenty z Česko anglického gymnázia, letos tuto příjemnou vánoční atmosféru narušila protiepidemiologická opatření.

“Nemohli jsme dovolit, aby dětem koronavirus zkazil radost z dárků, a tak jsme se s Ježíškem dohodli, že nadílku dopravíme přímo k nim," říká Pavla Vandasová, tajemnice nadačního fondu.

Děti si své dárky rozbalovaly se stejným očekáváním a se stejnou radostí přímo v píseckém dětském domově. Každý dostal přesně takový dárek, o který si Ježíškovi napsal.

“Strom splněných přání pro děti z Jihočeských dětských domovů letos pořádáme už po čtvrté a vždycky je to pro nás ke konci roku jedna z nejmilejších akcí našeho nadačního fondu. Ta radost v dětských očích je pro nás pokaždé takovou odměnou za celoroční práci a vždycky si u toho uvědomíme, že ta práce má smysl,” vysvětluje Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje a zakladatel nadačního fondu Jihočeské naděje.

Děti z dětských domovů dostávají pod stromeček často dárky, které potřebují. Strom splněných přání je tu proto, aby pod ním našly také to, co by si sami skutečně přály. Nadační fond Jihočeské naděje v kraji funguje už více než 10 let a primárně se zaměřuje na podporu extrémně nadaných a talentovaných dětí. Dětem z dětských domovů pravidelně poskytuje také grant na absolvování autoškoly pro děti, které budou domov dětí brzy opouštět. Díky tomu pak mají větší šanci uplatnit se na trhu práce.