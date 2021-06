Na pódiu vystoupila hudební skupina Myš & Maš s interaktivním představením, následovala hravá pohádka s písničkami od Jaroslava Uhlíře. Nechybělo ani kouzelné představení kejklíře, chůdaře a žongléra Peta a na závěr dechberoucí exhibice parkouristů Seba a Dana z Jump & Kids arény.

Děti soutěžily o vstupenky do letního kina, nebo poukázky do jump arény. Domů si odnášely také pestré zážitky, a ty, co měly štěstí, také vybojovaly žlutá trička či náramky.