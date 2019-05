„Děti se mohou zúčastnit drobných soutěží a her, pro zvídavé jsou připraveny také poznávací úkoly. Samozřejmě nebudou chybět ani oblíbená komentovaná krmení, která zpříjemní pobyt v naší zoo,“ láká k návštěvě mluvčí Zoo Tábor Filip Sušanka.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech Zoo Tábor je zároveň jedna z nejmladších zoologických zahrad v Česku. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla znovuotevřena o měsíc později. Jen v minulém roce ji navštívilo 83 tisíc lidí. Otevřena je každý den od 9 do 18 hodin. Nabízí i zvýhodněné rodinné vstupné a děti do 3 let mají vstup zcela zdarma.

Hlavním posláním zahrady je chov a ochrana ohrožených druhů zvířat. Aktuálně v ní žije přes 310 zvířat takřka 80 živočišných druhů.

PLÁNOVANÉ AKCE

8. 6. Noční prohlídka - Zažijte Zoo Tábor za tmy.

8. 6. Světový den životního prostředí - Zajímavý program pro celou rodinu.

22. 6. Svatojánská noční prohlídka - Zažijte Zoo po setmění.

28. - 30. 6. Za vysvědčení do ZOO - Vyznamenání na vysvědčení? Ukažte ho u vstupu a máte vstup zdarma.