Havarované auto, kojenec na zadní sedačce, řidič v bezvědomí. O kus dál dívka se zlomenou rukou a další po zasažení elektřinou. Tak vypadaly některé z modelových situací, které musely řešit studentky táborské střední zdravotnické školy.

Desítky budoucích zdravotních sestřiček soutěžily v poskytování první pomoci. | Video: Deník/Jiří Dintar

Ve středu se v soutěži utkalo 13 čtyřčlenných týmů budoucích zdravotních sestřiček. „Jednalo se o soutěž v poskytování první pomoci pro žáky druhého ročníku, kdy venku řešili různé modelové situace. Účastnily se jí dvě třídy druhého ročníku čtyřletého maturitního oboru praktická sestra,“ upřesnila zástupkyně ředitele Alena Jirková.

Na budoucí sestřičky čekaly různé situace: autonehoda, srážka cyklisty a auta, alergická reakce po bodnutí vosou, otrava alkoholem, zlomenina a krvácení po pádu ze stromu, úraz elektrickým proudem či kolaps po cévní mozkové příhodě.

Jako figurantky sloužily studentky prvního ročníku tříletého oboru ošetřovatelka. Na čtyřech stanovištích na správné poskytnutí první pomoci dohlíželi pedagogové školy.

„Hodnotili jsme, jak fungovala vedoucí družstva, jakým způsobem studentky zavolaly rychlou záchrannou službu, jak se zorientovaly a zda se jim podařilo figuranty zachránit,“ vysvětlila Alena Jirková.

Nikola Novotná ze Sezimova Ústí představovala figurantku postiženou alergickou reakcí po bodnutí vosou. „Mám u sebe léky na alergii a také EpiPen, který mi musí včas aplikovat,“ sdělila.

„Já jsem se před chvílí opila Starou mysliveckou, jsem v bezvědomí a ležím tady pod přístřeškem. Jsem sice v bezvědomí, ale dýchám,“ popsala figurantka Daniela Chvátalová z Prahy.

Markéta Mášková z Bechyně chtěla vždycky pomáhat lidem. „Proto jsem si vybrala tuhle školu. Za sebou mám už všechna soutěžní stanoviště. Nejtěžší pro mě bylo zachovat klid a pořádně se soustředit na to, co dělám,“ popsala a přiznala i opomenutí, které se jí v soutěži stalo. „Vůbec mi nedošlo, že mám dívku s alergickou reakcí posadit, aby se jí lépe dýchalo. Jinak to ale bylo, myslím, dobré,“ dodala.

Bára Kóšová ze Soběslavi za nejtěžší označila dvě poslední stanoviště. „Slečna byla bledá a my jsme nevěděli, co se jí stalo. Nakonec jsem musela resuscitovat, ale zvládli jsme to v pořádku. Naopak snadné bylo řešení zlomeniny,“ uvedla.

Vítězné družstvo:

Eliška Votavová, Natálie Dolejšová, Nikola Kotašková, Natálie Nováková



Nejlepší velitelky družstva:

Eliška Votavová, Eliška Horáková, Kateřina Mrzenová

Ani Adéla Heřmánková z Tábora se nezdráhá přispěchat na pomoc těm, kdo ji potřebují. „Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí,“ odcitovala studentka slova Jana Palacha. Za nejtěžší v soutěži označila zjištění, zda figurant dýchá nebo nedýchá. „Kdyby to bylo v reálné situaci, poznáte to snadno. Kdyby ale figurant opravdu nedýchal, už by to nebyla modelová situace,“ vysvětlila se smíchem.

Na vítěze soutěže čekaly různé ceny, převážně drobné sladkosti. Vítězné družstvo se koncem června zúčastní celostátní soutěže.