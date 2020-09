Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech rekordních 72 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Jednatřicet nemocných se uzdravilo, dva, bohužel zemřeli. Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k páteční 18. hodině v regionu zvýšil na 1 084. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 623 a aktuálně pozitivních 453 osob. V souvislosti s koronavirem zde zatím zemřelo osm lidí.

Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily podle ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové laboratoře v regionu rekordních 841 suspektních vzorků a 58 vzorků od samoplátců. Z celkových 899 vzorků bylo 72 pozitivních. K nemocným přibylo pětatřicet žen a sedmatřicet mužů.

„V patnácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině, v osmi na pracovišti, v pětadvaceti ve školách a v deseti mezi členy sportovních klubů. Dalších devět nových případů souviselo s návraty z dovolených v tuzemsku, v Moravskoslezském kraji, Karlových Varech, v Krkonoších a u Máchova jezera. Jeden s návratem z Bulharska. Dvě osoby se infikovaly v Praze a dvě na léčebném pobytu ve Františkových Lázní,“ uvedla ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Smutné číslo v kolonce úmrtí

Dva nemocní, bohužel v pátek v souvislosti s koronavirem zemřeli. „Šlo o dva seniory, s ohledem na pozůstalé nebudeme tuto smutnou událost více komentovat,“ doplnila smutnou statistiku Kvetoslava Kotrbová.

Rychlý nárůst pozitivních případů

„Ve čtvrtek jsme překročili v kraji tisíc případů. Bohužel, dnes po mnoha klidných měsících hned dva jihočeští senioři zemřeli. Ještě před dvěma měsíci jsme měli v kraji dvě stě sedm případů, z toho jen patnáct aktuálních. Tak dynamický nárůst nepředpokládal asi nikdo. Ale není to důvod pro to, abychom se báli. Je to impuls pro to, abychom opět nasadili ohleduplnost jako nejúčinnější zbraň, kterou momentálně máme po ruce. K pravidlu tří R: Roušky, Ruce, Rozestupy, připojuji svoje tři R, neméně důležitá: Respekt, Rozum, Rozvaha. A za to Jihočechům moc děkuji,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Zelené okresy na jihu Čech

V pátek také byla řada okresů v České republice přesunuta dle semaforu Ministerstva zdravotnictví do zeleného stupně nebezpečí. V jižních Čechách jsou to okresy Strakonice, Písek, Tábor, České Budějovice a Český Krumlov. Další okresy – Praha, Praha – východ, Kladno, Beroun, Kolín a Uherské Hradiště - byly zařazeny do oranžového stupně nebezpečí a tak pro ně budou navíc od pondělí platit nová mimořádná opatření, jako například omezení otevírací doby stravovacích zařízení, tedy restaurací, barů a podobně, mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

„Dovolím si proto preventivně upozornit provozovatele stravovacích zařízení v našem kraji, aby ve vlastním zájmu sledovali vývoj epidemiologické situace. Pokud by bylo nutné přijmout v příštích dnech podobná opatření i v Jihočeském kraji, budou tak mít čas na přípravu případných změn otevírací doby,“ upozornila ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Od čtvrtka 10. září je celostátně povinné nošení roušek, až na některé výjimky, ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a společných prostorů škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Kompletní znění mimořádného opatření lze nalézt na webu Ministerstva zdravotnictví nebo webu Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

Ze stávajících 453 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 155 na Českobudějovicku, 86 na Táborsku, 55 na Strakonicku, 53 na Písecku, 51 na Českokrumlovsku, 33 na Prachaticku a 20 na Jindřichohradecku. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy i nadále se 168,30 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině), spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem, do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 32 327 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 661 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o 58 na celkových 6 919.

Kam na test

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově. Odběrové místo pro indikované případy v českobudějovické nemocnici je od středy přesunuto k patrovému parkovišti pro veřejnost, které se nachází u hlavního vstupu do nemocnice. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 14 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 515 žen a 569 mužů. Z celkových 1 084 dosud potvrzených případů je 292 z Českobudějovicka, 218 z Táborska, 145 ze Strakonicka, 138 z Prachaticka, 114 z Písecka, 95 z Českokrumlovska a 82 z Jindřichohradecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 72 dětí ve věku do 14 let. 242 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 196 v kategorii od 25 až 34 let, 181 v kategorii od 35 do 44 let, 166 v kategorii od 45 do 54 let a 114 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 113 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.