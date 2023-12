Dětský domov Radenín na Táborsku přichystal historicky první den otevřených dveří. Koná se již tuto sobotu 8. prosince od 11 do 16 hodin a pro návštěvníky je připraven bohatý program. Děti vyrobily vánoční dekorace, upekly cukroví a nacvičily divadelní, taneční i pěvecká představení. Těšit se lze i na komentované prohlídky v jejich režii či výstavu fotografií radenínského zámku. Podrobnosti přiblížil ředitel domova Kamil Rosa.

Dětský domov Radenín pořádá vánoční jarmark a den otevřených dveří. Podívejte se, co všechno děti vyrobily. | Foto: DD Radenín

Aktuálně dětský domov v radenínském zámku obývá na 46 dětí. „Každé volné místo je již rezervováno pro děti, které přijdou. V letošním roce jsme přijali již osm nových dětí, které nahradily ty, které již dospěly a odešly do samostatného života,“ zmiňuje ředitel úvodem.

Malí i větší obyvatelé domova podle Rosy již více než měsíc vyrábějí se svými tetami a strejdy, jak oslovují své vychovatele, vánoční dekorace všeho druhu. Ty budou v prodeji na novém nádvoří zámku, kde domov sídlí. „Návštěvníci našeho jarmarku tak budou moci zakoupit adventní věnce, šité pytlíčky s bylinkami (lípa, levandule, šípek) i s křížalami, svíčky ze včelího vosku, svícny různých druhů a tvarů a jiné předměty na zavěšení na dveře, okna nebo jen k položení na stůl,“ přibližuje.

Bohaté pohoštění

Společnými silami všichni přichystají také pohoštění, předvánoční atmosféru si budou příchozí moci zpříjemnit punčem a perníčky. Nebude chybět ani cmunda. „Protože se jedná o první podobnou akci v našem domově, bude to všechno nové, nevyzkoušené. Děti mají chuť se zapojit do všech aktivit a uvidíme, jak jim to půjde. V průběhu roku se učí samostatnosti v přípravě pokrmů, tak snad i se cmundou si před návštěvníky poradí,“ uvádí Kamil Rosa s tím, že v případě potřeby pomohou tety.

Intenzivní přípravy na radenínském zámku trvají asi tak měsíc. „Nejvíce času zabere určitě samotná výroba, snažíme se, aby maximální část dělaly děti samotné - rozvíjí si tak jemnou motoriku a zabaví se. Perníčky vyrábí děti na všech rodinných skupinách, mají je rády, ne všechny se ale dostanou na trh, část upečených prostě zmizí… jako snad ve všech rodinách při společném pečení,“ směje se ředitel domova.

Připravují také šípkový čaj a překvapením bude pravý trampský guláš vařený v kotlíku na ohni. „V tomto týdnu stejně jako celé jižní Čechy nás zasáhl velký příval sněhu. Připravujeme proto hlavně nádvoří, kde se trh uskuteční a s odklízením sněhu na poměrně velké ploše samozřejmě pomáhají také starší děti,“ dodává Kamil Rosa.

Pohádka, hudba i tanec

Odpoledne od 13 hodin se návštěvníci mohou těšit na pohádku O čtyřech ročních obdobích, kterou během měsíce nacvičilo 14 dětí. Ta je však velkou neznámou i pro vedení domova. „Pohádkové vystoupení je velkým překvapením a ani já jsem jej neviděl. Poslední zkoušky se konají přímo na nádvoří ve stejném místě, kde se odehraje premiéra. Prostě jako v opravdovém divadle,“ uvádí s tím, že lidé, kteří v sobotu dorazí, uvidí kromě divadla také taneční vystoupení kroužku zumby a pěvecké vystoupení sboru.

Prohlídka areálu a výstava fotek

Zatímco část dětí bude na trhu prodávat výrobky, jiná část bude provádět zájemce po celém zámku. „Kdo bude chtít, tomu ukážou celou svoji rodinnou skupinu včetně pokojů, kuchyní a obývacího pokoje. Kávu a dětmi napečené sladké i slané občerstvení budou moci návštěvníci sníst a vypít v jídelně, kde je připravena výstava fotografií zámku a jeho bezprostředního okolí z archivu Národního památkového ústavu. Dále pak malá výstavka betlémů,“ shrnul s tím, že veškeré získané finanční prostředky zůstávají jednotlivým rodinným skupinám. „Děti si pak samy zvolí, jak chtějí tyto prostředky využít,“ uzavřel Kamil Rosa. Například za peníze z loňského prodeje na adventních trzích v Soběslavi vyrazily děti na výlet na zámek Jindřichův Hradec, do indické restaurace, do aquaparku nebo do multikina.