Festival Den architektury, pořádaný spolkem Kruh, se letos podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka koná počtrnácté a za dobu své existence se rozrostl se do úctyhodných rozměrů: lokální partneři ho přivedli do více než 120 měst a obcí po celé České republice i na Slovensku. Kromě Tábora si tak můžete vybrat ze zajímavého programu například ve Strakonicích, Vimperku nebo Českém Krumlově. Celý program je k nalezení na webových stránkách festivalu.

Pro letošek Kancelář architekta města v Táboře připravuje tři různorodé akce. Křižíkova Trafostanice v Dobrovského ulici bude v termínu 27. září do 6. října hostit výstavu finalistů České ceny za architekturu (ČCA). "Tato soutěž, organizovaná Českou komorou architektů, má za cíl propagovat kvalitní architektonické práce, ať už od zavedených nebo začínajících architektů, s důrazem na estetiku, technickou kvalitu a společenský přínos. Soutěž pokrývá široké spektrum projektů a každý rok je mezinárodní porotou udělena jedna hlavní cena nejlepšímu z nominovaných projektů," vysvětluje Luboš Dvořák. Doplňuje, že komentované prohlídky s městskou architektkou Kateřinou Čechovou zaměřené na stavby veřejného sektoru, se uskuteční během vernisáže 26. září od 17 hod a 2. října mezi 14. a 18. hodinou. Dopoledne jsou rezervovaná pro školní skupiny.

Letos poprvé se v Táboře představí festival Film a architektura. "Pro táborské publikum jsou v kině Svět připraveny dvě projekce – dva různé pohledy na výstavbu druhé poloviny 20. století. Ve čtvrtek 26. 9. od 20.00 hodin bude promítán rakouský film 27 Storeys – Alterlaa Forever, humorný filmový debut Biancy Gleissinger o přednostech a úskalích největšího poválečného komplexu sociálního bydlení v Rakousku. V neděli 29. 9. od 20.00 hodin se v české předpremiéře představí unikátní dokument Architektura ČSSR 58–89 podle námětu Vladimíra 518 a v režii Jana Zajíčka. V něm autoři představí výjimečné stavby, postavené v období od Expa 1958 po sametovou revoluci, a vyzpovídají jejich architekty. Film navazuje na úspěšný knižní projekt a seriál České televize, s větším zaměřením na slovenskou tvorbu. Dokument je důležitou připomínkou tvůrčího nadání architektů, z nichž mnozí se premiéry již nedožili," uvádí Luboš Dvořák.

V pátek 27. září mezi 15. a 18. hodinou odhalí svůj potenciál prostor před Střelnicí (Žižkova 249). Prostorpodle mluvčího radnice ožije ohlédnutími za minulými záměry a soutěžemi, ale i současnou kulturou a workshopy s místními obyvateli a podnikateli. Návštěvníky čekají Táborské stolky a židle, tvořivé dílny pro děti i dospělé a doprovodný kulturní program. V 15.45 hodin se představí hlavní host, Anna Beata Háblová, architektka, básnířka a slamerka s unikátním pohledem na město a jeho problémy.

Program: Již ve čtvrtek 26. září proběhne od 17 hodin v Křižíkově trafostanici vernisáž výstavy České ceny za architekturu 2024 (ČCA), která zavítá do Tábora teprve podruhé. Výstavu bude možné si prohlédnout od 27. září do 6. října vždy od 14 do 18 hodin. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s projekty nominovanými do letošního 9. ročníku ČCA. A dále budou mít příležitost posoudit, kam se ubírá česká architektura posledních let a jaká témata jsou v architektuře aktuální.

Během pátečního odpoledne pak mohou lidé ještě „Zažít prostor jinak“ před budovou Střelnice. "Auta zde na jeden den nahradí stolky se židlemi a můžete se těšit na aktivity pro děti i dospělé, zčásti v režii aktivních obyvatel a podnikatelů z okolí," uvádí na pozvánce vedení města.

Dva večery pak budou letos poprvé patřit festivalu Film a architektura, v kině Svět se budou promítat snímky 27 Storeys (AT/DE) a v předpremiéře Architektura ČSSR 58-89 (ČR).