Táborsko – Pokud máte doma starý domácí spotřebič a chtěli byste ho poskytnout Národnímu technickému muzeu, máte jedinečnou šanci zapojit se do soutěže.

Stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis jako odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace jako manuál, návod či prodejní doklad a zašlete emailem na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz. Dárci navíc mohou vyhrát. Soutěží se na tři etapy a v každé z nich kurátor vybere jednoho výherce, který získá poukázku na 500 korun. Každý, jehož předmět bude zařazen do sbírky, získá dvě vstupenky do muzea. A na konci roku pak ten, kdo daroval nejpřínosnější předmět do sbírky, získá poukázku na spotřební zboží v hodnotě 5 000 korun.