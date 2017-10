Daniel Šefčík stvořil čokoládového piráta

Tábor – V Táboře je od pátečního startu v plném proudu čokoládový festival, který ve městě od roku 2014 pořádá Muzeum čokolády a marcipánu Petry Kovandové. V neděli se jeho dění přesune do barů či čokoládového muzea na Starém Městě. Všude budete moci mlsat.

V pátek začal na náměstí TGM vypuštěním k nebi stovek balonků, v sobotu pokračoval ve Střelnici. Na její zahradě tekla čokoládová řeka, v sále se modelky a modelové oděli do lehkých bílých šatů a jejich hlavy ozdobily čokoládové klobouky. Pod pódiem pak Daniel Šefčík sochal svého piráta z Karibiku a chutný odpad mizel v ústech přihlížejících. Se svou čokoládovou sochou se Daniel pokoušel o zápis do České knihy rekordů, a protože z dvěstěkilového kvádru čokolády podle něj ještě nikdo sochu nevytvořil, měl velkou šanci.



„Ani já jsem s čokoládou dosud nepracoval, většinou sochy tvořím ze speciálního ledu. S tím už umím, ale čokoláda je pro mne novinkou a ani cukrářky v muzeu nevěděly, do čeho jdou. Nejdůležitější bylo, aby nám takové množství čokolády ztuhlo, bohužel, trochu tady v tom horku povoluje, a o to je to pracnější. Doufám, že se lidem bude líbit a po festivalu piráta přestěhujeme do muzea,“ naznačil úskalí Daniel Šefčík. Čokoládu miluje, ale při práci nemlsal, tentokrát pro něj byla jen pracovní hmotou.



Svůj um představila i Vladimíra Drgová z Bechyně, která nejraději z marcipánu vytváří figurky. Nyní jich kolem 30 vytvořila pro nové Muzeum marcipánu v Třeboni, které Petra Kovandová již brzy otevře. Také zvažuje, zda přijme účast na mistrovském klání v Polsku.

Původně zdravotní sestra se po změně bydliště, kdy zamířila na jih Čech, už věnuje pouze své tvorbě.



Je již tradicí, že na festival dostávají pozvánku i herci. V sobotu dopoledne měla svůj čas v programu Nela Boudová, odpoledne Markéta Hrubešová, která během pěti minut připravila čokoládovou pěnu. Než šla podepisovat svou novou kuchařku, rozdala ji divákům.