Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) obdrželo pět nabídek na realizaci akce “D3 311 Třebonín-Kaplice,nádr.” Naváže na úsek Úsilné - Třebonín, který se aktuálně staví jako obchvat Českých Budějovic a má být hotov v letech 2023 - 2024.

Nejvýhodnější nabídku na úsek Třebonín - Kaplice nádraží podala podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla společnost Metrostav Infrastructure a.s. za cenu 1 877,8 mil. Kč (což je zhruba 79% předpokládané ceny).

Stavba 8,5km dlouhého úseku dálnice má vydané pravomocné stavební povolení. "Zahájení stavby se předpokládá ve druhém pololetí tohoto roku," uvedl Radek Mátl na twitteru.

To, že Metrostav Infrastructure podala nejvýhodnější nabídku, ale ještě nemusí nutně znamenat, že akci bude také realizovat. Komise nyní bude posuzovat nabídky z hlediska jejich formální správnosti a dalších aspektů. Po vyhodnocení bude určen vítěz a tomu by měla být nabídnuta smlouva k podpisu. Podle informací Deníku by o vítězi výběrového řízení mohlo být rozhodnuto v řádu týdnů nebo jednotek měsíců. Záleží ovšem například na tom, jestli se někdo v rámci řízení neodvolá. To by znamenalo časové průtahy.

Přitom už termín podání nabídek do výběrového řízení na stavbu D3 v úseku Třebonín - Kaplice nádraží se posouval a podle tiskového mluvčího ŘSD Jana Studeckého došlo k posunu termínů na základě doplňujících dotazů zájemců o zakázku. "Tuto povinnost stanovuje zákon o zadávání veřejných zakázek," uvedl pro Deník Jan Studecký.

Podle Radka Mátla byla předpokládaná hodnota zakázky 2,38 miliardy korun. Do provozu by mohl úsek jít už v roce 2024.

Připravovaná dálnice D3 v úseku Třebonín–Dolní Dvořiště povede západně od současné silnice I/3, která už v mnoha úsecích nevyhovuje dnešnímu provozu. Na budovanou D3 naváže nový úsek mimoúrovňovou křižovatkou mezi Dolním Třebonínem a Horními Svinci, pokračovat bude mezi obcemi Mojné a Skřidla, povede západně od Zvíkova a po lesním úseku v kilometru 159,057 pomocí mimoúrovňové prstencové křižovatky kříží stávající trasu silnice II/157 Český Krumlov – Trhové Sviny. Úsek bude končit západně od Kaplice - nádraží. V budoucnu má dálnice pokračovat dále k hranici úsekem Kaplice - nádraží - Nažidla.

Rozkladová komise Ministerstva dopravy zamítla v březnu rozklad Hnutí Duha proti stavebnímu povolení na dálniční úsek Třebonín - Kaplice Nádraží. Tím se otevřela cesta k realizaci stavby, která zahrne deset mostů a jednu mimoúrovňovou křižovatku.

Ještě do 19. dubna mají čas stavební firmy, aby podaly své nabídky do dalšího výběrového řízení, které se týká D3 na jihu Čech. Je to na stavbu první odpočívky mezi Táborem a Českými Budějovicemi u Chotýčan. Původní termín byl do konce března. I v tomto případě podle Jana Studeckého došlo k posunu termínů na základě doplňujících dotazů zájemců o zakázku.

Dálnice D3, jež má zrychlit provoz na trase Praha - České Budějovice - Dolní Dvořiště, bude měřit celkem 170 kilometrů. Řidiči zatím mohou využívat sedmdesátikilometrový úsek od hranice Středočeského a Jihočeského kraje k Českým Budějovicím.