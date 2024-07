Už začátkem příštího týdne by řidiči měli jezdit po dálnici D3 kolem bývalého táborského motocentra bez omezení. Nyní se podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla jezdí v každém směru jedním pomalým pruhem.

Stavba chybějícího zhruba 460 metrů dlouhého úseku dálnice D3 se chýlí ke konci. Stát, respektive ŘSD, jako nový vlastník plánuje na své náklady následně demolici vyvlastněných objektů, tedy bývalého motocentra, pneuservisu a pozůstatků čerpací stanice.

"Teď se v místě jezdí pomalým pruhem v každém směru, tedy v režimu 1+1. To znamená pomalým pruhem ve směru na České Budějovice a pomalým pruhem ve směru na Tábor. Oba takzvané rychlé pruhy jsou teď zavřené," uvedl v úterý odpoledne Jan Rýdl.

Stavební práce by zde podle jeho vyjádření měly trvat do neděle 4. srpna.

Dobrou zprávou podle Jana Rýdla je, že začátkem příštího týdne by pak mohla být stavba v režimu předčasného užívání. "To znamená, že řidiči by pak už jezdili standardně v režimu 2+2 bez omezení," dodal mluvčí ŘSD.