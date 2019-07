Průběh trasy: Strakonice – Hajská – Čejetice – Sudoměř – Putim – Zátavský most – Písek – Kestřany – Nové Kestřany – Štěkeň – Čejetice – Strakonice

Trasa ze Strakonic do Písku není náročná,i s krátkými zajížďkami se vejdete do 35 kilometrů. Plynule ji cyklisté zvládnou za tři hodiny, se zastávkami kvůli pořízení fotek či občerstvení za zhruba tři a půl až čtyři hodiny. U výletu spojeného s návštěvou památek je třeba počítat s mnohem delším časem. Proto bude lepší si i na takto krátký výlet vyčlenit celý den. Trasa vede částečně po běžných komunikacích, částečně po polních a lesních stezkách a pochopitelně i kolem Otavy. Optimální je tedy výlet absolvovat na kolech, která se lépe hodí do terénu.

Jako start si zvolíme strakonický gotický hrad (49.2583742N, 13.9012308E). Nejenže sem můžete dorazit autem a teprve tady usednout na kolo, ale je zde i celá řada unikátů. Především věž Rumpál s výrazným břitem, díky kterému získala tvar kapky a pověst nedobytnosti. Na prvním hradním nádvoří vás jistě zaujme pohled na kostel sv. Prokopa, na druhém hradním nádvoří můžete obdivovat sluneční hodiny, a když projdete branou za třetím nádvořím a zamíříte na lávku přes Otavu, otevře se vám krásný výhled na kostel sv. Markéty, ale i na Podskalí.

První zastávkou bude Úpravna vody Hajská (49.2587831N, 13.9499058E), ke které můžeme dorazit buď po místní komunikaci, nebo stezkou kolem čistírny odpadních vod, přes slepé rameno Otavy a po cyklostezce až k vodárně v Hajské. A proč zastavit zrovna u ní? Protože už před lety dostali chlapi z vodárny nápad a instalovali tady pítko s čerstvou pitnou vodou.

Po asfaltové cyklostezce pak dorazíme k vlakovému přejezdu v Sedlíkovicích, odbočíme doleva a po dvou kilometrech se ocitneme v letošní jihočeské Vesnici roku v Čejeticích (49.2528136N, 14.0203850E). I tady se můžeme na chvilku zastavit ve sportovním areálu a pak pokračovat po místní komunikaci až do Sudoměře. Zde na křižovatce odbočíme doprava a po cyklostezce dlouhé tři kilometry přijedeme ke čtyřem dřevěným sochám husitů v nadživotní velikosti. Odtud nás už jen několik stovek metrů dělí od monumentální, 16 metrů vysoké mohyly Jana Žižky (49.2418228N, 14.0622072E). Ta připomíná bitvu, ve které 25. března 1420 pouhých 400 husitů porazilo na 2000 železných pánů.

Po odpočinku vyrazíme opět po asfaltové cestě kolem rybníku Markovec u Žižky k místní komunikaci, na křižovatce odbočíme doprava na Ražice. Po kilometru dorazíme na křižovatku s kapličkou, u níž odbočíme doleva na Kestřany. Opět ujedeme asi kilometr a v mírném stoupání nesmíme minout odbočku doprava. Čeká nás projížďka kolem rybníku Řežabinec (49.2532228N, 14.0906669E), poté za můstkem první odbočka doleva a brzy pak Putim.

Obec Putim (49.2645211N, 14.1190269E) leží na Písecku a je známá díky putování Josefa Švejka. Najdete zde malý domeček, před kterým se točily scény z filmu Osudy dobrého vojáka Švejka. Po průjezdu Putimí se vrátíme na původní komunikaci a zamíříme lesem ke kempu Na Baráku (Soutok) a po cyklo-stezce po pravém břehu Otavy až k Zátavskému mostu (49.2901506N, 14.1192394E). Postaven byl v roce 1927 a legendou se stal, protože sloužil jako jeden z bodů demarkační linie, oddělující na konci II. světové války od sebe americkou a sovětskou armádu. U něj sjedeme na cyklotrasu, která nás v délce čtyř kilometrů zavede po pravém břehu Otavy až do Písku.

Pro návrat pak můžeme zvolit úplně stejnou trasu nebo podle ukazatelů jiný směr. Na Zátavském mostě se dát doprava a vyrazit směrem na Zátaví – Kestřany – Nové Kestřany – Štěkeň – Čejetice – Hajská – Strakonice. Tak šťastnou cestu!