Prestižní sportovní soutěž přinese změny a komplikace v oblasti dopravy, zejména v parkování na přilehlém Sídlišti nad Lužnicí. Celkem je pro cyklokrosovou akci blízko závodiště pro nutné potřeby závodních týmů vyhrazeno cca 10.000 m2 sídlištních parkovacích ploch. Tento údaj obsahuje samotná parkovací stání, průjezdní úseky parkovišti a obslužné komunikace parkovišť. Parkovací místa (10.000 m2) jsou pro obyvatele nahrazena vnitroblokem Minská – Vídeňská a loukou u Ptáčka (12 500 m2). Ostatní plochy na sídlišti zůstanou k dispozici místním ve stávajícím režimu. Auta návštěvníků budou přehledným značením na příjezdových cestách odkláněna na záchytná parkoviště, především na letištní plochu U Čápova dvora.

Divákům město také doporučuje použít veřejnou dopravu: autobusy MHD a vlaky ČD. Vlaky mimořádně zastaví blízko závodiště. Město Tábor děkuje veřejnosti za toleranci všech omezení a změn.

Co je na začátku týdne nového?

1. Větší zájem o využití zažije autobusová MHD. Dopravní společnost Comett Plus oznámila, že posílí spoje ve dnech 3. 2. a 4. 2. 2024 v časech od 15.45 do 17.00 hodin ve směru ze Sezimova Ústí do Tábora. Jak sdělil Tomáš Pecl, dopravní dispečer MHD, na všech linkách hlavního směru ve dnech 3. 2. a 4. 2. 2024 budou nasazeny kloubové autobusy. Linka č. 10 bude posílena od 15.00 do 17.00 hodin v sobotu i v neděli.

2. Vnitroblok na křižovatce ulic Minská a Vídeňská, který město zvolilo jako náhradní plochu pro parkování aut sídlištních obyvatel, je otevřen už od pondělí 29. ledna do neděle 4. února.

3. Město Tábor s Agenturou Cyklistika dohodlo, že majitelé aut s označením ZTP/P v Berlínské ulici mohou na svých vyhrazených místech zůstat, resp. jejich stání nebudou obsazena. Těmto majitelům bude pořadatelskou službou umožněn vjezd do i výjezd z ulice Berlínská.

4. Jak už dříve město Tábor sdělilo, příjezdová komunikace v Sezimově Ústí směrem ke sportovnímu areálu Soukeník bude sloužit jako parkoviště pro autobusy a autokaravany. Příjezd ke garážím nedaleko Palackého ulice bude stále obousměrný, ale úsek od garáží až ke státní silnici I/3 bude od pátku 2. 2. do neděle 4. 2. 2024 jednosměrný od silnice E55 (od odbočky nedaleko benzinových pump Mol a Shell) přes ulici Soukeník až po zmíněné garáže.