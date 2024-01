V pondělí 29. ledna poprvé v letošním roce zasedali zastupitelé Tábora v gotickém sále Husitského muzea muzea. Po ukončení asi tříhodinového jednání následovala pestrá diskuse, která se točila hlavně kolem parkování při MS.

Ostrou debatu rozpoutala zastupitelka Soňa Šicnerová (ANO 2011). Upozorňovala na nepoměr parkovacích míst zabraných pro mistrovství a vyměřených náhradních odstavných ploch pro místní obyvatele během MS. „Mrzí mě neodůvodněné omezení občanů,“ zmínila.

V Táboře vrcholí přípravy na šampionát cyklokrosařů, změní dopravní zvyklosti

Ptala se, zda město při přípravě akce nezapomnělo na občany. „Když jsem viděla, jakým způsobem se město zachovalo, když pořadatelé požádali o vyblokování většiny parkovišť v dolní části sídliště, je mi smutno,“ doplnila emotivně. „Pro spoustu obyvatel bude problém, když nebudou mít čtyři dny kde parkovat. Jsou rodiny starající se o seniory, potřebují vyjet a už se nebudou mít kam vrátit,“ tvrdila Šicnerová.

Podotkla také, že zabrané stovky parkovacích míst nenahradí plácek ve vnitrobloku Vídeňské, kam se vejde sotva 50 automobilů. „A parkoviště u koupelen je dva kilometry daleko, což je pro lidi s pohybovými potížemi velký problém. Ti lidé snad z obav nebudou vůbec vyjíždět a zůstanou raději sedět doma,“ vykreslovala možné scénáře.

Apokalypsa nebude

Její výpady se snažil tlumit starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020). Ocenil její zájem o akci i parkovací situaci. Ale s nadsázkou prohlašoval, že se určitě nebude konat apokalyptický scénář. „Musíme si uvědomit, že jde o výjimečný podnik, který se v Táboře koná jednou za deset let. Místním jsme nabídli adekvátní parkovací náhradu. I když to není parkování přímo před domem, je to v docházkové vzdálenosti. Nikdo nikomu zároveň nezapovídá přístup až ke vchodu, kde lze krátkodobě zastavit. Zachovali jsme i ZTP parkování,“ upozornil.

Zábory jsou v Havanské, Berlínské před domy, pak jde o plochy bokem kolem skateparku a v areálu Komora, u bývalé 8. základní školy i u útulku, které přímo nesousedí s obytnými objekty. „Nelze nahradit plný počet míst, ale snažíme se snížit diskomfort obyvatel. Na lidi rozhodně nezapomínáme, byl jsem se tam osobně podívat několikrát,“ popsal Pavlík s tím, že každý den je na místě někdo z odboru dopravy a situaci monitoruje.

Tábor navštíví prezident

Kromě další řady argumentů uvedl i jednu čerstvou informaci, která některé překvapila. „V sobotu odpoledne má přijet prezident Petr Pavel, dozvěděl jsem se to včera,“ zmínil starosta při pondělním jednání.

Fanoušci se podle starosty, jak také naznačovala Šicnerová, vůbec auty nedostanou na sídliště, aby nezpůsobili dopravní kolaps. „Bude je odklánět přehledné masivní značení na záchytná parkoviště na letišti. Nic dramatického neočekáváme,“ konstatoval dále.