Začátek je avizován na 16. hodinu. Na místě se dozvíte informace o tom, co nového se vybudovalo v cyklistické dopravě

v okresním městě za poslední dva roky a co se plánuje do budoucna. Vyhodnocena bude také letošní akce Do práce na kole 2019.

Pořadatelé především očekávají názory a náměty týkající se tématu cyklistické infrastruktury z pléna. Vstupné se nevybírá.