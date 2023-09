Podívejte se, co vám léta nad hlavami a co se děje v Boleticích při cvičení

/OBRAZEM/ Od 28. srpna do 8. září Odolné nebe, od 4. září do 16. září Ample Strike Lite. To jsou dvě vojenská cvičení, na které své dovednosti tříbí jak naše protivzdušná obrana, tak letectvo z několika zemí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Cvičení Odolné nebe 2023 ve vojenském újezdu Boletice. Na snímku L-159 Alca. | Foto: Se svolením AČR