Petra se věnuje pečení pět let a má vlastní web Petra na to peče, kde lze vidět její „umělecká díla.“ „Peču z leknutí, dělala jsem dlouhá léta v kulturáku, pak jsem odešla na mateřskou a už se nevrátila. Měla jsem nejdříve obchody s dětským zbožím a pak jsem skončila u pečení,“ popisuje.

Snaží se být napřed

Peče zákusky, svatební i narozeninové dorty a cukroví. „Nechci být tuctová, když něco dělám, dělám to pořádně. Snažím se být jiná a originálnější, i když to zabírá spoustu času. Možná jsem blázen, protože neumím nic dělat napůl plynu,“ dodává Kateřina s tím, že konkurence nikdy nespí a důležité je být o krok napřed. „Když dva lidé dělají totéž, nikdy to nebude totéž. Největší radost mám z pochvaly a kladných ohlasů zákazníků,“ uvádí.

Předvánoční období je pro ni tak skutečně hektické. „Vánoce jsou krušné, je toho hrozně moc a je to náročné. Zařekla jsem se, že nebudu říkat ne. U nás není v prosinci problém udělat i narozeninový dort,“ naznačuje s tím, že nechce zákazníky odmítat. Neodpočine si ani mezi svátky, má objednávky už i na 28. prosince.

Ceny zůstaly stejné

Aktuálně pečou v pěti lidech mix vánočního cukroví a na zájem si nemohou stěžovat. „Zájem je trošku nižní, asi díky cenám, ale stěžovat si nemůžeme, objednávek máme dost,“ usmívá se. Ceny zůstaly srovnatelné s loňskými. „Zlevnilo máslo, ale dražší je zase mléko a vajíčka. V průměru se tak téměř nezdražovalo,“ zmiňuje.

Lidé podle ní berou většinou kilo či dvě. „Pečeme českou klasiku, vanilkové rohlíčky, linecké cukroví, perníčky, pracny, trubičky, košíčky, Masarykovo, laskonky a podobně,“ vyjmenovala Žahourová.

Všechno, co umí, se naučila od táborské rodačky, cukrářky Heleny Fléglové a ví, že nesmí nic ošidit. „Když někdo ochutná náš vanilkový rohlíček, tak se pro něj vždycky vrátí,“ tvrdí Petra. Kouzlo je v poctivých receptech. „Ze zásady se striktně držím receptů, není třeba nic měnit a předělávat, experimenty se nevyplácí. Je to o přesném vážení gramů a preciznosti, ačkoliv je to náročné a dřina,“ tvrdí.

Studené těsto i speciální plechy

S lineckým se podle ní nesmí cukrář mazlit. „Jakmile to začnete dělat, ono se jakoby spaří, pak dělá boule a špatně se s ním pracuje. Doporučuji použít co nejchladnější těsto a co nejrychleji ho naházet na plech,“ prozradila. Na vykrajované cukroví jsou podle ní nejlepší perforované plechy. „Mají proudění vzduchu i zespodu a dobré jsou i speciální podložky, pak kolečka zůstávají pravidelná, rovná a nešišatá,“ doplnila Petra Žahourová.

Recept, jak cukroví nespálit, ale nezná. „Jak nic nespálit, to bych také ráda věděla. To je prostě o tom, stále stát u trouby a hlídat, to je těžké,“ podotkla cukrářka. Pořídit u nich lze po celý advent i domácí vaječný likér s pravou vanilkou.

Osobně má nejradši plněné trubičky a pařížské rohlíčky, ale jinak cukroví nemusí ani vidět. „Dám si radši vinou klobásu nebo chlebíček,“ říká.

Do kavárny U Fialky na veselském náměstí TGM se lidé vracejí nejen za cukrovím, ale i za likérovými špičkami, makronkami či poctivými větrníky. „Každý, kdo si je koupí, prý říká, že lepší nejedl,“ uvádí Kateřina. Beznadějně vyprodaný je i brunch pod názvem Sněz, co můžeš, který se koná už podruhé, tentokrát v neděli 10. prosince.

