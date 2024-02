V soběslavské cukrárně chystá sladké dobroty pro zákazníky bývalá dámská krejčová. K nové profesi se dostala vlastně náhodou. Originální novinky jiných cukrářů Jana Vlachová ráda ochutnává i na výletě.

Cukrářka Jana Vlachová. | Foto: Archiv Jany Vlachové

Má maturitu v oboru dámská krejčová, už před patnácti lety ale změnila profesi a dala se na cukrařinu. Vlastně trochu náhodou. Pracovala tehdy v pekárně. „Majitel dostal nápad, že by se mohly dělat pralinky,“ vrací se k začátkům v nové profesi Jana Vlachová. Pak byla vyslána na školení a stala se naplno cukrářkou. Po čase firmu opustila a teď sama zásobuje dorty a zákusky kavárny a cukrárny v Týně nad Vltavou, Třeboni, Jindřichově Hradci nebo i malé Vlastiboři u Veselí nad Vltavou.

Co mají podle Jany Vlachové společného krejčovina s cukrařinou? Především pečlivost provedení. „Oko hodnotí první,“ usmívá se Jana Vlachová, která vzápětí přiznává, že cukrářkou je ale raději a už u sladkého zůstane. To, že je nakloněna novým věcem, dosvědčuje i fakt, že inklinuje spíše k nové vlně zákusků, i když starší klasiku úplně neopouští. „Dělám spíš nové, ale ty staré také. Když se udělají, tak se prodají,“ říká Jana Vlachová s tím, že jsou zákazníci, kteří prostě špičce nebo laskonce stále dají přednost před tartaletkou nebo ovocným quinoa dezertem.

Jak se přitom může i klasika proměnit, ukazuje špička dort. Vše, co patří ke špičce, zůstalo, ale nastěhovalo se to do pohárku. „Byl to nápad bývalého šéfa. Je to snazší na přenos a tak,“ naznačuje cukrářka, že i sníst tři vrstvy, mezi nimiž nechybí žlutý krém s nezaměnitelnou chutí a čokoláda, je pro leckoho snazší z pohárku.

Nové zákusky lákají i vzhledem

Právě vylepšená špička patří s quinoa ovocným dezertem k těm novým zákuskům, které jsou nejoblíbenější. Ovocný dezert má bílý korpus, krém z bílé čokolády a ovoce zalité želatinou. Ze staré klasiky má největší úspěch rakvička. „Děláme ji plněnou špičkovým krémem s vaječným koňakem a zdobenou šlehačkou,“ popisuje „soběslavskou“ variantu rakvičky Jana Vlachová. Značný úspěch nových zákusků u zákazníků je způsoben podle Jany Vlachové tím, že lákají i svým luxusnějším vzhledem.

Cukrářka má výrobnu v Soběslavi, kde také pod hlavičkou Jašiny dobroty prodává objednané dorty a jiné sladkosti. Rozvoz má domluvený, ale někdy zásobuje zákazníky i sama. Mnozí si přijdou do Soběslavi k pultu i koupit něco ke kávě. V nabídce jsou také dva, tři originály, které vymyslela sama Jana Vlachová. Důležitá je správná kombinace chutí, o tom se i radí s jinými profesionály. K jejím originálům patří třeba zákusek, jehož základem je korpus red velvet - červené těsto z rýžové mouky, pak přichází malinový vklad a vše se zalije kávovým glazem a navrch se dává na ozdobu malina.

Kavárny a cukrárny navštěvuje soběslavská cukrářka i na výletech. Hlavně proto, že ráda „kafuje“. A přitom ochutnává nové originální věci. „Vždy vyzkouším nějaký nový zákusek,“ říká Jana Vlachová. V domácí výrobně má největší práci vždy na pátek. To jednou pekla i 13 dortů. „Nejvíc se peče na pátek. Každý slaví o víkendu a dorty i zákusky musejí být čerstvé, nemůže je člověk udělat dopředu,“ říká Jana Vlachová.