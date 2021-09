Už rok a půl nemohou v Nových Hradech na Českobudějovicku sehnat někoho, kdo by ve městě vykonával praxi dětského lékaře. Děti s rodiči musejí dojíždět do Trhových Svinů nebo do Suchdola nad Lužnicí.

Nový dotační program Jihočeského kraje by měl podobné situace s obsazováním ordinací změnit. Má přilákat do regionu, do míst, kde se dlouhodobě nedaří obsazovat lékařské pozice, nové doktory. Například se jedná o příhraničí. Podle hejtmana Martina Kuby má program schvalovat krajské zastupitelstvo 20. října. Cílem je přivést kvalitní lékaře, praktiky, dětské lékaře a zubaře do oblastí Jihočeského kraje i mimo nemocnice a do oblastí, kde je lékařů nedostatek. Zároveň vytvořit podmínky pro to, aby tu zůstali.

Všeobecná zdravotní pojišťovna již přislíbila součinnost zejména konzultacemi o vhodnosti případných žadatelů.

Kraj nabídne pro vybrané volné praxe jednorázový motivační příspěvek ve výši 600 000 korun na lékaře rozdělený na tři roky v konkrétních částkách 400 000 první rok a potom dva roky po 100 000 korunách. Navíc podle Martina Kuby budou připraveny i peníze na úhradu bydlení. Kraj počítá s částkou 15 000 korun na měsíc po dobu pěti let. První rok do programu chce kraj vložit čtyři až šest milionů korun.

Prvním krokem má být nahlášení požadavků obcí. Kraj pak připraví výběrové řízení. "Důležité je přivést lékaře tam, kde je snížená dostupnost zdravotní péče a vytvořit podmínky pro to, aby zde zůstali déle než pět let. Pracovali tu a našli tady spokojený profesní i rodinný život. Lékaři častěji provozují péči ve větších městech, což u rozlohou velkých krajů, jako je Jihočeský, vede k tomu, že pokrytí lékařskou službou není ideální. Jako zdejší hejtman chci, aby nabídka pro lidi v mém regionu byla co nejlepší a kvalitní lékaři či učitelé nemuseli za pracovními příležitostmi utíkat do zahraničí," vysvětlil Martin Kuba.

Ještě do konce letošního roku by mohly první města obce na jihu Čech žádat o dotace v rámci nového krajského zdravotnického grantu. V praxi by měly samosprávy nahlásit kraji, které ordinace se například dlouhodobě nedaří obsadit. „My jsme připraveni se s obcemi bavit,“ říká hejtman Martin Kuba a dodává, že kraj pak vypíše výběrové řízení. Pokud po konzultaci s VZP dojde k názoru, že je místo vhodné pro dotační program. Kraj přitom počítá s tím, že by se podle svých možností na motivaci lékařů podílely také obce.

Jak to vypadá s obsazováním některých ordinací ukazuje příklad Nových Hradů. Už rok a půl zde hledají podle starosty Vladimíra Hokra někoho, kdo by přímo ve městě působil jako dětský lékař. „Iniciativu kraje vítáme,“ říká Vladimír Hokr a dodává, že je město připraveno doplnit podle svých možností nabídku kraje. Město má například ve vlastnictví dům, který je nachystán k tomu, aby sloužil jako zdravotnické zařízení a lze v něm i bydlet. Nájemné je město ochotné nastavit vstřícně. Případně je možné lékařce nebo lékaři nabídnout i parcelu. „To vše rádi pro občany uděláme,“ říká Vladimír Hokr.

Problém Nových Hradů, odkud je třeba dojíždět jinam do dětské ordinace, ale není ojedinělý. Špatně se hledají pro ordinace v menších městech a příhraničí například i stomatologové a další profese. „Lékařsky se venkov a příhraničí vylidňují a my tomu musíme čelit,“ upozorňuje Martin Kuba. I lékařská populace stárne a mladí nástupci se hledají těžko. Kraj by podle Martina Kuby podporu podmínil tím, že dotyčná lékařka nebo lékař budou ordinovat v určitém rozsahu. A podmínky mají pomoci k tomu, aby se ordinace obsadily dlouhodobě. Podobný program by byl svým pojetím první v republice.

VZP ČR s kraji spolupracuje, ale nikde zatím neřešila dlouhodobou systematickou podporu nových lékařů. "Absolutně jsme tuto iniciativu přivítali. Jsme připraveni informovat kraj o situaci, kterou mapujeme, jak je zdravotní péče v kraji dostupná," řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek s tím, že pojišťovna pak s vybranými lékaři uzavře smlouvu. „Zdravotním pojišťovnám obecně chybí takové motivační programy, o kterých mluvil pan hejtman. Tedy takovou tu nadstavbu nad úhradovou vyhlášku. Nemůžeme lékaři říct, zaplatíme ti bydlení, vybavení ordinace. Tedy to, co může nabídnout kraj a obce. Jsme však smluvními partnery pro lékaře a jako plátci tak budeme součástí výběrových řízení a můžeme pomoci nastavit na míru úhradové mechanismy i s případnou speciální nadstavbou či bonifikací,“ dodal Zdeněk Kabátek. Zároveň ale šéf VZP upozornil, že si pojišťovna nechce vytvářet problém v jiných krajích, tím, že by odešli doktoři na jih Čech. Nové smlouvy by se tedy měly týkat například mladých začínajících lékařů.

Kraj je připraven uhradit i náklady spojené s bydlením ve výši 900 000 Kč na pět let, měsíčně tedy 15 000 korun. "Jde nám o to, že ten člověk tady musí aspoň pět let zůstat. Jsme připraveni jim poskytnout finanční částku, pokud do Jihočeského kraje přijdou, a pět let jim hradit náklady s bydlením, aby to bylo bydlení pro celou rodinu. Jde nám o to, aby se tu ti lidé zasídlili, aby tady zůstali," dodal Kuba, podle něhož se samospráva musí chovat při získávání nových lékařů či učitelů stejně jako firmy, které hledají nové inženýry nebo konstruktéry.

Jihočeský kraj chystá k dotačnímu programu i informační kampaň se kterou se chce obrátit například na lékaře v Praze nebo i na Slovensku.