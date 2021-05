Covid na jih vozí i cizinci, jestli jde o nebezpečnou indickou mutaci, se uvidí

Ukrajina, Rakousko, ale také Mexiko nebo Nepál, to všechno jsou země, ze kterých na jih Čech přicestovali v poslední době lidé nakažení covidem-19. Všichni okamžitě zamířili do izolace, stejně tak ti, co se s nimi setkali. Jestli přivezli nějakou nebezpečnou mutaci, zatím hygienici neví.

„Jakmile se někdo vrátí z rizikových zemí a je u nich potvrzena pozitivita, vzorky se povinně posílají do Státního zdravotního ústavu, kde je sekvenují, tedy se u nich přečte celá genetická informace viru,“ vysvětlila Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Takové testování trvá zhruba týden. „Nemocný je poučený, my ho hlídáme, nesmí se hnout z místa, ani jeho kontakty nesmí nikam chodit.“ Krajem se v novém roce prohnala britská mutace koronaviru, jejíž vinou se kraj ocitl mezi nejvíc postiženými regiony v zemi. Teď už ale jarní vlna doznívá. „Jsme na tom skvěle, už jsme dlouho v dobrých číslech,“ pochvalovala si šéfka hygieniků. „I v nemocnicích to je znát, vrací se k běžnému režimu, také záchrance už se ulevilo.“ Na Prachaticku řádí covid nejvíc v Česku, na jih ho lidé přivezli i z Mexika Přečíst článek › Ve srovnání s minulým týdnem ubylo nových případů v Jihočeském kraji asi o 30 %, aktuálně nakaženo je asi 2 800 lidí, což jsou čísla podobná těm na začátku října. Nejsou tu ani žádná významná ohniska. Školní testy odhalily jen hrstku případů Za čtyři statisticky uzavřené týdny (od 12. 4. do 9. 5.), kdy se ve školách testuje antigenními testy, bylo ve školách v jižních Čechách provedeno 199 149 testů, z toho 145 942 testů dětí a 53 207 testů dospělých. Ty ukázaly pozitivitu u 73 dětí, z nich ale bylo potvrzeno PCR metodou jen 36 dětí. Pozitivně testováno bylo i 38 pedagogů, PCR metoda potvrdila jen 9 případů. Celkově tedy testování na školách odhalilo a PCR testem potvrdilo 45 osob, tj. 0,02 % všech testů. Jak je vidět, více než polovina antigenních testů se ukázala jako falešně pozitivní. Metoda PCR potvrdila pozitivitu zhruba u 40 % případů, detekovaných vyhledávacím antigenním testem. V období od 12. dubna se do karantény dostalo 36 školních tříd, z toho 14 ve školkách, 18 v základních školách a 4 ve školách středních.

