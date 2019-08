Viktor Lavička byl českobudějovickým zastupitelstvem zvolen náměstkem pro dopravu 17. června, a to jasnou většinou 27 ze 45 hlasů.Před tím byl post několik měsíců neobsazen poté, co byl v březnu na návrh primátora odvolán předchozí náměstek František Konečný. Pro odvolání Františka Konečného hlasovalo 24 zastupitelů a důvodem jeho odchodu měly být komplikace s přípravou projektu pro novou sportovní halu. Piráti se snažili prosadit, aby město místo jednoho náměstka ušetřilo, a aby se tedy exponovaný post neobsazoval novým člověkem, ale jeho kompetence převzal někdo ze zbývajících náměstků. Tento návrh však neprošel. Kromě dopravy má nový náměstek na starost také územní rozvoj a architekturu metropole.

Pozici náměstka pro dopravu považuje Viktor Lavička hlavně za manažerskou a s manažerskými pozicemi má letité zkušenosti. „Myslím, že na této pozici nemusí sedět dopravní inženýr, odborníky máme na odboru, a i v externích firmách,“ řekl. Dopravu ve městě však podle svých slov zná dobře. „Žiji tady padesát let a myslím, že tohle město dobře znám křížem krážem. Od toho, že jsem tu chodil po městě s mámou za ruku, až po to, že jsem později přesedlal na městskou hromadnou dopravu, že jsem tu jezdil na kole, a nakonec ho znám dobře i z auta. A myslím, že dokáži identifikovat problémy tohoto města dobře.“

CO JE HLAVNÍ PROBLÉM?

Najít někoho, kdo je s dopravou v Českých Budějovicích spokojen, je takřka nemožné. Kritika míří na kolony v dopravních špičkách, plánování uzavírek i množství semaforů. O místní folklór ale nejde. Podle Viktora Lavičky mají České Budějovice s dopravou reálné problémy a vše tkví v rozloze města. „České Budějovice se rozkládají na poloviční výměře oproti ostatním krajským městům. Máme rozlohu padesát pět kilometrů čtverečních, zatímco třeba Hradec Králové je na tom počtem obyvatel podobě, ale jeho rozloha je sto kilometrů čtverečních. A když vezmete podobný počet obyvatel a podobný počet automobilů a dáte je na poloviční rozlohu, tak u nás uvidíte, co se stane. Hradec Králové má dnes už také skvělý systém obchvatů. A když dáte všechny tyto věci dohromady, tak z toho prostě vychází, že všichni lidé, kteří u nás v Českých Budějovicích ráno vyjedou autem do špiček, nadávají, protože se jim zdá, že doprava je hustá, že se nehýbe a že na každém kroku je semafor. Ale kdybyste město nafoukli na dvojnásobek, tak jsou najednou kolony menší, světelné křižovatky jsou dál od sebe… Prostě naše město nebylo na takovou hustotu dopravy stavěno a o našich sídlištích to platí také,“ vysvětlil nový náměstek.

JAKÁ JSOU ŘEŠENÍ?

Hledání řešení v dopravě je především běh na dlouhou trať. Samosprávu svazuje řada předpisů a také nedostatek financí na plány. A hlavní problém – malá rozloha – vlastně řešení nemá. „Město nenafouknete, ale můžete mu pomoct tím, že připravíte docela dobrý systém záchytných parkovišť, kterým město obklopíte pro lidi, kteří sem dojíždí za prací ale i na úřady nebo za nákupy do centra. A částečně se také dají řešit některé věci v myšlení lidí. Myslím tím, aby lidé, když to není nezbytné, nechali raději auto doma,“ řekl Viktor Lavička.

Vzorem toho, jak si město představuje funkci záchytných parkovišť, je to v Jírovcově ulici. To prošlo před několika dny rozšířením o 257 nových parkovacích míst a jeho kapacita je nyní už 438 vozidel. Další navýšení počtu parkovacích míst magistrát plánuje u sportovní haly a nedávno se rozrostly možnosti parkování také v ulici Na Dlouhé louce o osm desítek míst.

INFORMOVANOST

Hodně si ale nový náměstek pro dopravu slibuje od dopravně informačního centra. To by mělo dopravu ve městě pečlivě sledovat a usměrňovat. „Mělo by sídlit v Horní ulici v budově, ve které je Dopravní podnik. A mělo by to představovat inteligentní řízení dopravy. To by znamenalo, že se na začátku Budějovic objeví informační panely a tabule a ty vás budou navádět podle toho, co momentálně potřebujete. Když vám jde například o transit přes město, navedou vás na ideální transit kolem města. Jestliže jedete například na sportovní zápas, nasměrují vás na záchytné parkoviště, ze kterého se tam dostanete. Ten systém by vám také řekl, kde je momentálně kolona, a nasměroval by vás na lepší trasu.“ Centrum by podle Viktora Lavičky mohlo začít fungovat ještě v tomto volebním období. „Dispečeři sedící u kamer a sledující situaci ve městě, by dávali informace na tabule třeba i o tom, kde je parkoviště plné nebo kde se stala právě bouračka a tak dále,“ vysvětlil Viktor Lavička.

OBCHVATY

Zatímco dopravně informační centrum Dopravního podniku je v gesci magistrátu, mnohem složitější je situace u komunikací, které mají být obchvatem Budějovic. Severní spojku a dálnici připravuje Ředitelství silnic a dálnic a jižní tangentu, která má vést k letišti, Jihočeský kraj. „S oběma organizacemi spolupracujeme. Někde vykupujeme pozemky, některé stavby jsou plánovány na katastru Českých Budějovic a řešíme jejich povolování a různá vyjádření k nim. Nedá se v žádném případě říct, že je to o nás bez nás, ale vždy se tyto stavby připravují v koordinaci s městem,“ řekl náměstek pro dopravu. O tom, kdy na nové stavby dojde, ale magistrát rozhodovat nemůže.

PŘEDVÍDAT

Viktor Lavička také říká, že by se rád zaměřil na předcházení problémů. Například na Zlaté stoce vzniklo v posledních letech hodně nových bytů, ale dopravní řešení pro tuto lokalitu nebylo připraveno. A tak se bude řešit nyní. Další z řady chybných rozhodnutí vidí například v povolení semaforů u obchodního domu Sconto. S některými problémy, jako právě u Sconta, už se toho podle něj nedá mnoho udělat, ale třeba situace s příliš semafory u Lidlu podle něj řešení má a jedny tu bude možné odstranit. Kvůli prostorovým možnostem, však České Budějovice nemají podle nového náměstka možnost zrychlit dopravu třeba tím, že by se některé souběžné tepny zjednosměrnily, jako je to třeba v Praze.

CENTRUM JE ZAČÁTEK

Viktor Lavička je také zastáncem názoru, že je třeba začít řešit dopravu ve městě od historického jádra. Magistrát proto zadal dvěma renomovaným dopravním inženýrům studii, která by měla vzniknout ještě v tomto roce. „Měli by nám navrhnout, jak pracovat s centrem, protože v Českých Budějovicích se říká, že největší kruhovou křižovatkou ve městě je náměstí. A ono to tak bohužel je a k tomu je nutné dodat, že je to velmi vytěžovaná kruhová křižovatka. Když tu chcete třeba jen přejít ke kašně, tak to není legrace.“

Dopravní inženýři proto mají najít možnosti, jak s centrem pracovat. A přinést by také měli hodně vstupních informací o dopravě, protože i když je doprava v Budějovicích velkým tématem, podle Viktora Lavičky vlastně neexistuje komplexní studie, která by zpracovávala, kolik na jakých místech projíždí aut.

Návrhy dopravních inženýrů chce město široce diskutovat s veřejností a pak hledat, jakou cestou se vydat. V minulosti se mluvilo třeba o tom, že by se pro dopravu uzavřela jižní část náměstí Přemysla Otakara II. „V centru je to ale také o politické odvaze,“ řekl k řešení Viktor Lavička.

A posledním z hlavních plánů, které by měly podle Viktora Lavičky pomoct českobudějovické dopravě, je projekt nazvaný Doprava v klidu, tedy modré parkovací zóny. Ty se podle nového náměstka pro dopravu velmi osvědčily ve východní části Pražského předměstí, a proto se připravuje v dohledné době jejich rozšíření i do západní části předměstí.

KONKRÉTNĚJI

To byly plány nového náměstka na delší období, ale některé kroky, které město řeší s Ředitelstvím silnic a dálnic, pomohou situaci ve městě v kratší době. Kruhové křižovatky u VŠTE a v Litvínovicích například dostanou takzvané bypassy. To znamená, že v přímém směru se nebude najíždět přímo na kruhový objezd, ale komunikací podél něho se objede. To by mělo dopravu na nich hodně zrychlit. Podle informací, které má magistrát, by měly tyto bypassy vzniknout v příštím roce.

A od 6. září má také ŘSD začít pracovat na změně ve vyznačení jízdních pruhů na křižovatce u výstaviště. Tady je nyní ve směru z jihu při odbočování na Máj k dispozici jen jeden odbočovací pruh doleva a přibude druhý. A zároveň zůstane zachován počet pruhů pro jízdu rovně a doprava do centra. „Je to spočítané tak, že se to tam vejde,“ řekl Viktor Lavička.

Marketing i doprava

Profesní život Viktora Lavičky je pestrý, protože prošel řadou změn. Začínal jako učitel tělocviku a učil zhruba šest let. Pak se věnoval marketingu v dnešní WIP Reklamě a dlouhé roky pracoval i v pojišťovnictví a VZP.

V práci ke svému vzdělání přidal postupně i řadu kurzů a certifikátů jak z oblasti marketingu, tak má ale třeba i certifikát coby trenér obchodních dovedností, koučoval manažery obchodních skupin, věnoval se také například vedení diskuze a komunikace s publikem, řešení konfliktů a vyjednávání.

Před příchodem na radnici do funkce náměstka pracoval tři roky v Dopravním podniku jako vedoucí útvaru obchodu. A byl i mluvčím podniku. „Nikdy jsem neměl ambici dělat profesionálního politika,“ vysvětlil s tím, že než novou funkci přijal, dlouho se rozmýšlel. „Pro Českobudějovické a ty, co sem z různých důvodů dojíždí, je náměstek pro dopravu veřejný nepřítel číslo jedna. Je to nevděčná pozice, ale že by vyžadovala nějakou obrovskou míru odvahy, tak to asi ne. A když už jsem se do toho dal, tak to chci dělat co nejlépe,“ řekl. Bez zkušeností s českobudějovickou dopravní situací tak není, protože Dopravní podnik má na starosti i parkovací zóny.

Rád to má na Maláku

Za necelé tři týdny oslaví jednapadesáté narozeniny. Bydlí v Suchém Vrbném, je ženatý a má dva syny ve věku šestnáct a jedenáct let. Na střední škole studoval elektrotechniku a na budějovické pedagogické fakultě pak učitelství tělesné výchovy.

Několik let učil ve škole v ulici Matice školské a také na průmyslovce ve Velešíně. Když pak v učitelství nebyla práce, začal se věnovat marketingu. Také hrál fotbal za Dynamo a nastupoval i v Rakousku. I když pracoval nějakou dobu i v Praze, prožil celý život v rodných Českých Budějovicích. A co na nich má rád? „Všechno,“ odpověděl po malé chvíli přemýšlení. „Jsem velký budějovický patriot,“ říká také a je na něm znát onen srdeční vztah, který praví Českobudějovičáci ke svému městu mají. „České Budějovice vám zalezou pod kůži. Lidi se tu hodně znají. Třeba i přes hospody, kam chodili, a hodně taky přes sport. Je to tu tak, že jedna generace se tu dobře zná a je propojená.“

A jaké je jeho oblíbené místo v krajské metropoli? Malý jez na Malši zvaný Malák. „Tam nahoře na Lidické jsem vyrůstal u Reginy a naproti pivovaru Samson. Často jsme tam chodili a vždy to tam pro mě byla oáza klidu,“ řekl Viktor Lavička.